La Clinique du Père Noël

1 TIRAGE
2 $

3 TIRAGES
4 $

5 TIRAGES
7 $

Rendez-vous sur le compte d’AGESIUS Longueuil pour avoir la chance de découvrir des sneak peeks des cadeaux possibles !

FINISSANT - 1 TIRAGE
Gratuit

*SEULEMENT pour les finissants de l'AGÉSIUS Longueuil


Charles-L. Desrochers du réseau SFL Gestion de Patrimoine est fier de participer financièrement à nos activités de l'association étudiante.


Pour se faire, notre partenaire nous offre un montant en aide financière pour nos projets, ainsi qu'un tirage pour remporter... UNE MACHINE NESPRESSO.


Répondre aux questions pour valider votre participation : )


*Tirage ouvert jusqu'en Mai 2026

