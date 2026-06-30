A vibrant poster announces "La Coupe des Étoiles" on October 22nd at the school gymnasium, featuring a photo of P.J. Methot as host against a backdrop of colorful graphics and text.
Fondation François-Bourrin

Organisé par

Fondation François-Bourrin

À propos de cet événement

La Coupe des Étoiles - 40 ans de hits & d'histoire !

50 Av. des Cascades

Québec, QC G1E 2J7, Canada

Trier par catégorie

ADMISSION GÉNÉRALE
35 $

1 consommation incluse (avec ou sans alcool) par billet

Places debout vous permettant de danser en encourageant votre équipe !


Table longue #1
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets

Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 54,25 $ et 65 $ par personne)

Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.

Inclut :

2 consommations avec ou sans alcool (par personne)

Grignotines

Accessoires pour encourager les équipes !

Table Longue #2
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets

Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 54,25 $ et 65 $ par personne)

Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.

Inclut :

2 consommations avec ou sans alcool (par personne)

Grignotines

Accessoires pour encourager les équipes !

Table Longue #3
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets

Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 62,50 $ et 75 $ par personne)

Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.

Inclut :

2 consommations avec ou sans alcool (par personne)

Grignotines

Accessoires pour encourager les équipes !

Table Longue #4
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets

Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 54,25 $ et 65 $ par personne)

Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.

Inclut :

2 consommations avec ou sans alcool (par personne)

Grignotines

Accessoires pour encourager les équipes !

Table Longue #5
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets

Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 54,25 $ et 65 $ par personne)

Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.

Inclut :

2 consommations avec ou sans alcool (par personne)

Grignotines

Accessoires pour encourager les équipes !

Table Longue #6
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets

Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 54,25 $ et 65 $ par personne)

Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.

Inclut :

2 consommations avec ou sans alcool (par personne)

Grignotines

Accessoires pour encourager les équipes !

RANGÉE A - Places Assises
50 $

2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet

Places assises au coeur de l'action !


*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)

RANGÉE B - Places Assises
50 $

2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet

Places assises au coeur de l'action !


*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)

RANGÉE C - Places Assises
50 $

2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet

Places assises au coeur de l'action !


*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)

RANGÉE D - Places Assises
50 $

2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet

Places assises au coeur de l'action !


*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)

RANGÉE E - Places Assises
50 $

2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet

Places assises au coeur de l'action !


*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)

RANGÉE F - Places Assises
50 $

2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet

Places assises au coeur de l'action !


*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)

RANGÉE G - Places Assises
50 $

2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet

Places assises au coeur de l'action !


*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)

RANGÉE H - Places Assises
50 $

2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet

Places assises au coeur de l'action !


*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)

RANGÉE I - Places Assises
50 $

2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet

Places assises au coeur de l'action !


*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)

RANGÉE J - Places Assises
50 $

2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet

Places assises au coeur de l'action !


*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)

Commandite Équipe - LES VÉTÉRANS (Bleu Électrique)
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

La commandite d'une équipe inclut :

  • 1 table VIP aux couleurs de l'équipe pour 8 à 10 personnes incluant 2 consommations (avec ou sans alcool) + 1 bouteille d'eau + grignotines / pers.
  • Nom / Logo sur la table
  • Nom / Logo sur les chandails des joueurs
  • Nom / Logo sur le tableau des points / écrans géants tout au long de la soirée
  • Mention par l'animateur P-A Méthot
Commandite Équipe - LES CRINQUÉS (Rose Flash)
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

La commandite d'une équipe inclut :

  • 1 table VIP aux couleurs de l'équipe pour 8 à 10 personnes incluant 2 consommations (avec ou sans alcool) + 1 bouteille d'eau + grignotines / pers.
  • Nom / Logo sur la table
  • Nom / Logo sur les chandails des joueurs
  • Nom / Logo sur le tableau des points / écrans géants tout au long de la soirée
  • Mention par l'animateur P-A Méthot
Commandite Équipe - LES GÉRANTS D'ESTRADE (Jaune Fluo)
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

La commandite d'une équipe inclut :

  • 1 table VIP aux couleurs de l'équipe pour 8 à 10 personnes incluant 2 consommations (avec ou sans alcool) + 1 bouteille d'eau + grignotines / pers.
  • Nom / Logo sur la table
  • Nom / Logo sur les chandails des joueurs
  • Nom / Logo sur le tableau des points / écrans géants tout au long de la soirée
  • Mention par l'animateur P-A Méthot
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