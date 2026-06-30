La Coupe des Étoiles - 40 ans de hits & d'histoire !

À propos de cet événement
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1 consommation incluse (avec ou sans alcool) par billet
Places debout vous permettant de danser en encourageant votre équipe !
Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 54,25 $ et 65 $ par personne)
Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.
Inclut :
2 consommations avec ou sans alcool (par personne)
Grignotines
Accessoires pour encourager les équipes !
Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 54,25 $ et 65 $ par personne)
Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.
Inclut :
2 consommations avec ou sans alcool (par personne)
Grignotines
Accessoires pour encourager les équipes !
Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 62,50 $ et 75 $ par personne)
Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.
Inclut :
2 consommations avec ou sans alcool (par personne)
Grignotines
Accessoires pour encourager les équipes !
Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 54,25 $ et 65 $ par personne)
Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.
Inclut :
2 consommations avec ou sans alcool (par personne)
Grignotines
Accessoires pour encourager les équipes !
Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 54,25 $ et 65 $ par personne)
Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.
Inclut :
2 consommations avec ou sans alcool (par personne)
Grignotines
Accessoires pour encourager les équipes !
Prix total pour la table, 10 à 12 personnes (entre 54,25 $ et 65 $ par personne)
Si vous le souhaitez, le nom / logo de votre entreprise peut être affiché à votre table.
Inclut :
2 consommations avec ou sans alcool (par personne)
Grignotines
Accessoires pour encourager les équipes !
2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet
Places assises au coeur de l'action !
*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)
2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet
Places assises au coeur de l'action !
*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)
2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet
Places assises au coeur de l'action !
*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)
2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet
Places assises au coeur de l'action !
*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)
2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet
Places assises au coeur de l'action !
*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)
2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet
Places assises au coeur de l'action !
*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)
2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet
Places assises au coeur de l'action !
*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)
2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet
Places assises au coeur de l'action !
*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)
2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet
Places assises au coeur de l'action !
*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)
2 consommations incluses (avec ou sans alcool) par billet
Places assises au coeur de l'action !
*Le numéro du siège dans la rangée sélectionnée sera distribué aléatoirement (si plusieurs billets sont achetés en même temps, les numéros attribués seront consécutifs)
La commandite d'une équipe inclut :
La commandite d'une équipe inclut :
La commandite d'une équipe inclut :
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