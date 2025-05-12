Improvisation Gaspé
La Coupe du Bout du Monde 2025 🎭
96 Rue Jacques Cartier
Gaspé, QC G4X 2S8, Canada
Vendredi soir
CA$5
Accès pour une personne (10 ans et plus) pour la soirée du 16 mai de 18h30 à 00h00.
Accès pour une personne (10 ans et plus) pour la soirée du 16 mai de 18h30 à 00h00.
seeMoreDetailsMobile
add
Samedi
CA$5
Accès pour une personne (10 ans et plus) pour la journée du 17 mai de 09h00 à 19h00.
Accès pour une personne (10 ans et plus) pour la journée du 17 mai de 09h00 à 19h00.
seeMoreDetailsMobile
add
Dimanche
CA$5
Accès pour une personne (10 ans et plus) pour la journée du 18 mai de 10h30 à 14h30.
Accès pour une personne (10 ans et plus) pour la journée du 18 mai de 10h30 à 14h30.
seeMoreDetailsMobile
add
Passeport 3 jours
CA$12
Accès pour une personne (10 ans et plus) pour la totalité du tournoi (16-17-18 mai)
Accès pour une personne (10 ans et plus) pour la totalité du tournoi (16-17-18 mai)
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout