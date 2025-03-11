Ventes fermées

La Coupe Football Québec

7675 Rue Colbert

Saint-Léonard, QC H1S 3A8, Canada

Category MU16 Female/Male | 5v5 Eligible birth dates: 2010-2011 (Cadet) Tournament dates: April 26-27, 2025 Minimum 10 players $225 taxes included per team + $15/player (billed separately and sent later)
Category MU14 Female/Male | 5v5 Eligible birth dates: 2012-2013 (Benjamin) Tournament dates: April 26-27, 2025 Minimum 10 players $225 taxes included per team + $15/player (billed separately and sent later)
Catégorie MU18 Féminin/Masculin | 5v5 Date de naissance éligibles : 2008-2009 (Juvénile) Dates du tournoi : 25 au 27 avril 2025 275$ tx in. par équipe + 15$/joueur (facturés séparément et envoyés ultérieurement) Minimum 10 joueurs(ses) : Les ajouts se font à la page suivante.
Category MU21 Male | 5v5 Eligible birth years: 2004-2005 Tournament dates: April 26 to 27, 2025 Minimum 10 players $225 tax included per team + $15 per player (billed separately and sent later)
Catégorie Universitaire l Féminin | 5v5 Date de naissance éligibles* Dates du tournoi : 26 avril 2025 275$ tx in. par équipe + 15$/joueur (facturés séparément et envoyés ultérieurement) Minimum 10 joueurs(ses) : Les ajouts se font à la page suivante. *Être un étudiant officiellement inscrit à temps partiel ou à temps plein, en règle, dans un établissement canadien reconnu pour la saison septembre 2024.
Collegiate Female Category | 5v5 Eligible Birth Dates* Tournament Dates: April 26 to 27, 2025 Minimum 10 players $225 incl. taxes per team + $15/player (billed separately and sent later) *Be a student officially registered part-time or full-time, in good standing, at a recognized Canadian institution for the September 2024 season.
Category Female College | 5v5 Eligible birth dates* Tournament dates: April 26 to 27, 2025 Minimum 10 players $225 tax incl. per team + $15/player (billed separately and sent later) *Be a student officially enrolled part-time or full-time, in good standing, at a recognized Canadian institution for the September 2024 season.
U14 Boys/Girls Category | 5v5 Eligible Birth Years: 2012-2013 Minimum 10 / Players Tournament Dates: April 26-27, 2025
U16 Boys/Girls Category | 5v5
Eligible Birth Years: 2010-2011
Minimum 10 / Players
Tournament Dates: April 26-27, 2025
U18 Boys/Girls Category | 5v5 Eligible Birth Years: 2008-2009 Minimum 10 / Players Tournament Dates: April 26-27, 2025
U21 Boys Category | 5v5
Eligible Birth Years: 2004-2005
Minimum 10 / Players
Tournament Dates: April 26-27, 2025
Catégorie Collégial Féminin | 5v5 Date de naissance éligibles* Dates du tournoi : 25 au 27 avril 2025 400$ tx in. par équipe Minimum 10 joueurs(ses) : Les ajouts se font à la page suivante. *Être un étudiant officiellement inscrit à temps partiel ou à temps plein, en règle, dans un établissement canadien reconnu pour la saison septembre 2024.
Catégorie Universitél Féminin | 5v5 Date de naissance éligibles* Dates du tournoi : 25 au 27 avril 2025 400$ tx in. par équipe

