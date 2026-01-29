2026 - La Course des Millepattes

Organisé par
À propos de cet événement
2500 Bd de l'Université, Sherbrooke, QC J1K 2R1, Canada
$
Pour les coureurs et marcheurs.Ce parcours convient bien aux enfants et aux personnes qui ont des défis particuliers. Sur une surface pavée, ce parcours comporte peu de dénivelés. Les parents peuvent y accompagner leurs enfants.
Pour les coureurs et marcheurs. Le parcours de 3 km comporte des surfaces pavées et des sentiers en montagne. Le dénivelé reste léger toute en apportant un peu plus d’effort que le parcours de 1 km.
Pour les coureurs et marcheurs.Le 5 km est un parcours où les efforts et les défis sont au rendez-vous. Le début et la fin est sur une surface pavée mais la plus grande partie de ce parcours se passe sur les sentiers boisés du Mont-Bellevue.
COUREURS SEULEMENT. Le parcours de 7 km est une boucle complète du Mont-Bellevue. Ce parcours vous procurera quelques bonnes périodes de défis dont la majeure partie se passe dans le boisés du Mont-Bellevue
COUREURS SEULEMENT. Le parcours de 10 km combine le parcours du 7 km plus la boucle du 3 km. Il comporte plusieurs dénivelés et s'adresse aux coureurs qui veulent s'offrir un défi soutenu en montagne et sur les surfaces pavées.
En choisissant ce billet, VOUS ACCEPTEZ de venir chercher votre trousse de course à Sherbrooke, les 25 et 26 septembre entre 17 h 30 et 20. AUCUNE LIVRAISON n'est offerte avec ce billet. Faites votre défi dans la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2025, peu importe où vous êtes!
IMPORTANT: le coût est de 35$ +10$ de frais de livraison au Québec. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si vous demeurez à l'extérieur du Québec. IMPORTANT: $35 + $10 shipping within Quebec. Additional charges may apply if you live outside Quebec.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!