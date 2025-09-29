La Course des P'tits loups 2026 - 2e édition

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription pour course à pied/ marche pour le 2km pour enfant de 5 ans et moins. Remontée mécanique au Festival des couleurs et journée de la famille inclus dans le billet pour la journée à la station Val Saint-Côme.
Inscription pour course à pied/ marche. Remontée mécanique au Festival des couleurs et journée de la famille inclus dans le billet pour la journée à la station Val Saint-Côme.
Course à pied ou marcheur sur route. Parfait pour poussette. Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Remontée mécanique au Festival des couleurs et journée de la famille inclus dans le billet pour la journée à la station Val Saint-Côme.
Course à pied mi-route, mi- sentier. Poussette non permise. Remontée mécanique au Festival des couleurs et journée de la famille inclus dans le billet pour la journée à la station Val Saint-Côme.
Course à pied mi-route, mi- sentier, Poussette non permise. Remontée mécanique au Festival des couleurs et journée de la famille inclus dans le billet pour la journée à la station Val Saint-Côme.
Inscription 8 participants avec visibilité de l'entreprise :) Contacter Marie Suzy Riopel a [email protected]
Vous pouvez donner pour un.e coureur.se et encourager la cause même si vous ne participer pas :) MERCI du fond du coeur.
$
