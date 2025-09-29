Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière

Organisé par

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière

À propos de cet événement

La Course des P'tits loups 2026 - 2e édition

1661 Rue Principale

Saint-Côme, QC J0K 2B0, Canada

Enfant 0 - 2 ans (gratuit)
Gratuit

Inscription pour course à pied/ marche pour le 2km pour enfant de 5 ans et moins. Remontée mécanique au Festival des couleurs et journée de la famille inclus dans le billet pour la journée à la station Val Saint-Côme.

Enfant 3 - 5 ans
5 $

Inscription pour course à pied/ marche. Remontée mécanique au Festival des couleurs et journée de la famille inclus dans le billet pour la journée à la station Val Saint-Côme.

Course à pied 2 km
25 $

Course à pied ou marcheur sur route. Parfait pour poussette. Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Remontée mécanique au Festival des couleurs et journée de la famille inclus dans le billet pour la journée à la station Val Saint-Côme.

Course à pied 5 km
40 $

Course à pied mi-route, mi- sentier. Poussette non permise. Remontée mécanique au Festival des couleurs et journée de la famille inclus dans le billet pour la journée à la station Val Saint-Côme.

Course à pied 10 km
55 $

Course à pied mi-route, mi- sentier, Poussette non permise. Remontée mécanique au Festival des couleurs et journée de la famille inclus dans le billet pour la journée à la station Val Saint-Côme.

Défi Municipalités
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Inscription 10 participants. Contacter Julie Lefebvre à [email protected]

Entreprises Course
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Inscription 8 participants avec visibilité de l'entreprise :) Contacter Marie Suzy Riopel a [email protected]

Faire un don pour encourager le coureur!
10 $

Vous pouvez donner pour un.e coureur.se et encourager la cause même si vous ne participer pas :) MERCI du fond du coeur.

Ajouter un don pour Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière

$

