La création de Haydn - Concert du Choeur de la Montagne

Organisé par
À propos de cet événement
400 Chem. des Patriotes, QC J0H 2G0, Canada
En achetant un billet adulte VIP, vous soutenez la mission du Choeur de la Montagne et vous devenez acteur du milieu culturel dans la Vallée-du-Richelieu. Les places VIP sont situées dans les premières rangées. Un coussin vous est fourni pour plus de confort.
En achetant un billet étudiant VIP, vous soutenez la mission du Choeur de la Montagne et vous devenez acteur du milieu culturel dans la Vallée-du-Richelieu. Les places VIP sont situées dans les premières rangées. Un coussin vous est fourni pour plus de confort.
Gratuit pour un enfant accompagnant un adulte dans la section VIP.
Place au parterre (excluant l'avant VIP), ou au jubé. Premier arrivé premier servi.
Place pour étudiant, au parterre (excluant l'avant VIP), ou au jubé. Premier arrivé premier servi.
Gratuit pour un enfant accompagnant un adulte au parterre ou au jubé.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!