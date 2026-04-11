POUR CONSIGNER PAR ÉCRIT :

• VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

• VOS AFFAIRES FINANCIÈRES ET LÉGALES

• VOS VOLONTÉS ET DISPOSITIONS FUNÉRAIRES





Sur une initiative du groupe La Dernière Traversée, ce document s’adresse à toutes personnes désireuses de faciliter la tâche de leurs proches en cas d’inaptitude ou lorsque surviendra leur décès. Il vous permet de consigner par écrit les renseignements sur vos affaires personnelles, financières et légales. Le Registre Personnel est un document confidentiel; nous vous suggérons de le classer dans un endroit sûr et d’informer les personnes concernées de l’endroit où il se trouve.





La dernière section du registre concerne vos dernières volontés en termes de dispositions funéraires. La Dernière Traversée est un groupe d’entraide, de sensibilisation, d’information et de recherche dont la mission est d'aider nos familles et nos communautés à se réapproprier pleinement l'expérience de la mort, quelles que soient nos croyances. Si vous n’êtes pas familier avec les rituels funéraires alternatifs (la veille et la toilette funéraire par exemple), n’hésitez pas à communiquer avec La Dernière Traversée via notre site web (ladernieretraversee.com) et nous vous informerons sur des alternatives possibles au Québec.