La Dolce Notte - Souper bénéfice au profit des finissants

1130 Rue Principale E

Sainte-Agathe-des-Monts, QC J8C 1L8, Canada

Service de 17 h 00
60 $

Profitez d’un souper 3 services dès 17 h et soutenez nos finissants dans une ambiance festive et familiale.

Service de 17 h 00 - enfant 12 ans et moins
30 $

Profitez d’un souper 3 services pour enfant dès 17 h et soutenez nos finissants dans une ambiance festive et familiale.

Service de 19 h 30
60 $

Profitez d’un souper 3 services dès 19 h 30 et soutenez nos finissants dans une ambiance festive et familiale.

Service de 19 h 30 - enfant 12 ans et moins
30 $

Profitez d’un souper 3 services pour enfant dès 19 h 30 et soutenez nos finissants dans une ambiance festive et familiale.

