La Dolce Notte - Souper bénéfice au profit des finissants

Organisé par
À propos de cet événement
Profitez d’un souper 3 services dès 17 h et soutenez nos finissants dans une ambiance festive et familiale.
Profitez d’un souper 3 services pour enfant dès 17 h et soutenez nos finissants dans une ambiance festive et familiale.
Profitez d’un souper 3 services dès 19 h 30 et soutenez nos finissants dans une ambiance festive et familiale.
Profitez d’un souper 3 services pour enfant dès 19 h 30 et soutenez nos finissants dans une ambiance festive et familiale.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!