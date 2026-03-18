La Fabrique jeunesse

Pratique et original, notre décapsuleur aimanté unique est l’accessoire parfait pour toutes les occasions. Grâce à son aimant intégré, il se fixe facilement au réfrigérateur et reste toujours à portée de main.





En plus d’être fonctionnel, chaque décapsuleur est unique et soutient directement la mission de la Maison des jeunes de Saint-Fulgence. Un petit achat, un grand impact dans notre communauté.