Maison des jeunes de Saint-Fulgence

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La Fabrique jeunesse

Décapsuleur aimanté unique item
Décapsuleur aimanté unique
5 $

Pratique et original, notre décapsuleur aimanté unique est l’accessoire parfait pour toutes les occasions. Grâce à son aimant intégré, il se fixe facilement au réfrigérateur et reste toujours à portée de main.


En plus d’être fonctionnel, chaque décapsuleur est unique et soutient directement la mission de la Maison des jeunes de Saint-Fulgence. Un petit achat, un grand impact dans notre communauté.

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5 $

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