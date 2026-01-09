La Famille Day

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À propos de cet événement
Quand tu veux que tout le monde sache que t’es généreux! C't'une joke, personne le saura, mais ça permet à d'autres de payer des billets selon leur budget. Merci!
Quand c’est encore moins cher qu’un show d’humour et que c’est sûr que ça va être drôle!
Quand ta vie financière est correct parce que tu as renouvelé ton hypothèque au bon moment! Yé!
Quand tu veux encourager les artistes mais que tu veux aussi prendre une bière rendu au show!
Quand tu viens de retrouver un 20$ dans ta poche de manteau d’hiver!
Quand tu es encore aux études et que tu manges souvent des ramen!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!