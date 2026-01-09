L'Orphéon de St-Élie-de-Caxton

Organisé par

L'Orphéon de St-Élie-de-Caxton

À propos de cet événement

La Famille Day

2191 Ave Principale

Saint-Elie-de-Caxton, QC G0X 2N0, Canada

Généreux
60 $

Quand tu veux que tout le monde sache que t’es généreux! C't'une joke, personne le saura, mais ça permet à d'autres de payer des billets selon leur budget. Merci!

Crinqué
50 $

Quand c’est encore moins cher qu’un show d’humour et que c’est sûr que ça va être drôle!

Reconnaissant
40 $

Quand ta vie financière est correct parce que tu as renouvelé ton hypothèque au bon moment! Yé!

Bon vivant
30 $

Quand tu veux encourager les artistes mais que tu veux aussi prendre une bière rendu au show!

Chanceux
20 $

Quand tu viens de retrouver un 20$ dans ta poche de manteau d’hiver!

Étudiant
10 $

Quand tu es encore aux études et que tu manges souvent des ramen!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!