ÉVÉNEMENT / CÉLÉBRATION virtuelle : J'offre ma fête 🥳 en cadeau 💝 à notre #bellechainedebeau ☀️🔗🌎

[Ajouter +] = combien de "Cadeau" (billet) x 5$ que vous souhaitez donner à la mission.





100% des sommes reçues seront utilisées afin de poursuivre la mission, comme depuis le début.





Si vous ne le saviez pas déjà, depuis juin 2021 que j'y suis dédié à temps plein et je n'ai aucune intention d'y mettre fin.





Cela dit, inspirer suffisamment de gens à y contribuer, pour simplement "faire mes frais" avant de réinvestir pour la bonifier, demeure le principal défi. À mon humble avis, c'est dû au fait qu'on vit dans une époque où la méfiance et l'incrédulité règnent à un point tel, que la bonté est souvent considérée comme suspecte. Et, en partie, culturel aussi.





Donc, merci beaucoup d'avoir le courage de faire partie de ceux qui agissent aujourd'hui, pour le bien d'autrui! Puis, de démontrer que vous avez confiance et d'ainsi faire, avec nous, une réelle différence!





#bellechainedebeau #ensemble





N.B.: Si vous souhaitez maximiser votre impact et être co-créateurs du beau à plus long terme, vous pouvez débuter votre donation mensuel ici : https://legarsfiable.com/contribuer