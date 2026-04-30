La Grande Boucle - Au Ranch St-Hubert

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À propos de cet événement
Ce prix inclus votre chambre pour deux nuitées, deux petits déjeuners, deux boîtes à lunch et tous les transports au début et à la fin de la journée. Une guide expérimentée vous accompagne et une voiture vous suivra de près en cas de besoin.
Ce prix inclus votre chambre pour deux nuitées, deux petits déjeuners, deux boîtes à lunch et tous les transports au début et à la fin de la journée. Une guide expérimentée vous accompagne et une voiture vous suivra de près en cas de besoin.
Ce prix inclus une chambre avec un lit queen pour deux nuitées, quatre petits déjeuners, quatre boîtes à lunch et tous les transports au début et à la fin de la journée. Une guide expérimentée vous accompagne et une voiture vous suivra de près en cas de besoin.
Ce prix inclus votre chambre avec un lit queen et un futon double avec une mousse mémoire pour deux nuitées, tous vos petits déjeuners, toutes vos boîtes à lunch et tous les transports au début et à la fin de la journée. Une guide expérimentée vous accompagne et une voiture vous suivra de près en cas de besoin.
Ce prix inclus votre chambre avec deux lits queen et un divan-lit pour deux nuitées, tous les petits déjeuners, toutes les boîtes à lunch et tous les transports au début et à la fin de la journée. Une guide expérimentée vous accompagne et une voiture vous suivra de près en cas de besoin.
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