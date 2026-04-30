La Voie des Pèlerins de la Vallée

Organisé par

La Voie des Pèlerins de la Vallée

À propos de cet événement

La Grande Boucle - Au Ranch St-Hubert

890 Chemin St Jacques

Saint-Herménégilde, QC J0B 2W0, Canada

Occupation simple avec un lit simple
240 $

Ce prix inclus votre chambre pour deux nuitées, deux petits déjeuners, deux boîtes à lunch et tous les transports au début et à la fin de la journée. Une guide expérimentée vous accompagne et une voiture vous suivra de près en cas de besoin.

Occupation simple avec un lit queen
360 $

Ce prix inclus votre chambre pour deux nuitées, deux petits déjeuners, deux boîtes à lunch et tous les transports au début et à la fin de la journée. Une guide expérimentée vous accompagne et une voiture vous suivra de près en cas de besoin.

Occupation double, prix par personne
245 $

Ce prix inclus une chambre avec un lit queen pour deux nuitées, quatre petits déjeuners, quatre boîtes à lunch et tous les transports au début et à la fin de la journée. Une guide expérimentée vous accompagne et une voiture vous suivra de près en cas de besoin.

Occupation triple ou quadruple, prix par personne
200 $

Ce prix inclus votre chambre avec un lit queen et un futon double avec une mousse mémoire pour deux nuitées, tous vos petits déjeuners, toutes vos boîtes à lunch et tous les transports au début et à la fin de la journée. Une guide expérimentée vous accompagne et une voiture vous suivra de près en cas de besoin.

Occupation quintuple, prix par personne
170 $

Ce prix inclus votre chambre avec deux lits queen et un divan-lit pour deux nuitées, tous les petits déjeuners, toutes les boîtes à lunch et tous les transports au début et à la fin de la journée. Une guide expérimentée vous accompagne et une voiture vous suivra de près en cas de besoin.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!