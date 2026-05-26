La Grande Boucle : Auberge Rêveries

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À propos de cet événement
Vous serez logé dans une chambre spatieuse avec lit queen et salle de bain privée pour deux nuitées avec les petits déjeuners inclus, les boîtes à lunch et tous les services clé en main offerts par la Voie des Pèlerins pour trois jours de marche (transport, guide et véhicule de sécurité).
Ce prix est par personne. Vous serez logé dans une chambre spatieuse avec lit queen et salle de bain privée pour deux nuitées avec les petits déjeuners inclus, les boîtes à lunch et tous les services clé en main offerts par la Voie des Pèlerins (transport, guide et véhicule de sécurité). Il y a une chambre avec un lit king, écrivez nous si vous préférez cette chambre. Il y a aussi une chambre avec deux lits queen disponible en occupation double. Écrivez-nous si vous préférez cette chambre. Notre courriel : [email protected]
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