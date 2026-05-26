La Voie des Pèlerins de la Vallée

Organisé par

La Voie des Pèlerins de la Vallée

À propos de cet événement

La Grande Boucle : Auberge Rêveries

4350 QC-147

Waterville, QC J0B 3H0, Canada

En occupation simple
365 $

Vous serez logé dans une chambre spatieuse avec lit queen et salle de bain privée pour deux nuitées avec les petits déjeuners inclus, les boîtes à lunch et tous les services clé en main offerts par la Voie des Pèlerins pour trois jours de marche (transport, guide et véhicule de sécurité).

En occupation double
249 $

Ce prix est par personne. Vous serez logé dans une chambre spatieuse avec lit queen et salle de bain privée pour deux nuitées avec les petits déjeuners inclus, les boîtes à lunch et tous les services clé en main offerts par la Voie des Pèlerins (transport, guide et véhicule de sécurité). Il y a une chambre avec un lit king, écrivez nous si vous préférez cette chambre. Il y a aussi une chambre avec deux lits queen disponible en occupation double. Écrivez-nous si vous préférez cette chambre. Notre courriel : [email protected]

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!