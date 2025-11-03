La Grande Dégustation des produits d'ici-EXPOSANTS

350 Rue Saint-Paul E

Montréal, QC H2Y 1H2, Canada

PRÉVENTE (jusqu'au 10 décembre) non membres (310$+tx)
356,42 $

Pour obtenir le tarif membres à 260$+tx, adhérez au CIBÎM dès maintenant :  Espace Membres | CIBIM

Les taxes sont comprises dans le prix du billet - numéro TPS : 893832410 RT0001 TVQ : 1023616676 TQ0001 -


Entreprises avec plus de 10 employés (335+tx)
385,17 $

Les taxes sont comprises dans le prix du billet - numéro TPS : 893832410 RT0001 TVQ : 1023616676 TQ0001 -

Combo PRÉVENTE EXCLUSIF AUX MEMBRES CIBÎM (350$+tx)
402,40 $

COMBO EXCLUSIF AUX MEMBRES CIBÎM : La Grande Dégustation des produits d'ici+Les Rencontres d'acheteurs virtuelles

Pour devenir membre :  Espace Membres | CIBIM

Les taxes sont comprises dans le prix du billet - numéro TPS : 893832410 RT0001 TVQ : 1023616676 TQ0001 -

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!