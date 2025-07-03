La Grande foire des Saveurs 2026 - Exposants

1600 Bd du Plateau-Saint-Joseph

Sherbrooke, QC J1L 0A9, Canada

Prévente Kiosque membre CIBLE
CA$229.95
PRÉVENTE

sous-total 200 $ +taxes :
TPS 891419277RT0001 : 10,00 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 19,95 $
Total : 229,95 $

Prévente Kiosque COIN membre CIBLE
CA$281.69
PRÉVENTE

sous-total 245 $ +taxes :
TPS 891419277RT0001 : 12,25 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 24,44 $
Total : 281,69 $

Prévente Kiosque non membre du CIBLE
CA$344.93
PRÉVENTE

Sous total : 300 $ +taxes :
TPS 891419277RT0001 : 15,00 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 29,93 $
Total : 344,93 $

Prévente Kiosque COIN non membre du CIBLE
CA$413.91
PRÉVENTE

Sous total : 360 $ +taxes :
TPS 891419277RT0001 : 18,00 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 35,91 $
Total : 413,91 $

Kiosque membre CIBLE (Créateurs de Saveurs Cantons-de-l'Est)
CA$287.44
sous-total 250 $ +taxes :
TPS 891419277RT0001 : 12,50 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 24,94 $
Total : 287.44$

Kiosque COIN membre CIBLE
CA$339.18
sous-total 295 $ +taxes :
TPS 891419277RT0001 : 14,75 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 29,43 $
Total : 339,18$

Kiosque non membre du CIBLE
CA$402.41
Sous total : 350 $ +taxes :
TPS 891419277RT0001 : 17,50 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 34,91 $
Total : 402,41 $

Kiosque COIN non membre du CIBLE (Copier)
CA$471.40
Sous total : 410 $ +taxes :
TPS 891419277RT0001 : 20,50 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 40,90 $
Total : 471,40 $

Branchement électrique
CA$90.55

Sous total : 78,75 $ +taxes :
TPS 891419277RT0001 : 3,94 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 7,86 $
Total : 90,55 $

Liste d'attente pour kiosque
free

Il n'y a plus d'espace disponible? Inscrivez vous sur notre liste d'attente. Si un kiosque se libère, nous vous contacterons le cas échéant.

1er février - Boite repas # 1
CA$17.83

# 1 Tortilla au jambon et fromage cheddar fort
Bouquet de crudités
Salade du moment
Sélection du pâtissier


Montant sous total : 15.50 $
TPS 891419277RT0001 : 0.78 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 1.55 $
Montant total : 17.83 $

1er février - Boite repas # 2
CA$20.13

# 2 Pain plat au porc effiloché grec
Bouquet de crudités
Salade du moment
Sélection du pâtissier


Montant sous total : 17.50 $
TPS 891419277RT0001 : 0.88 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 1.75 $
Montant total : 20.13 $

1er février - Boite repas # 3
CA$17.83

# 3 Tortillas houmous aux poivrons VÉGÉ
Bouquet de crudités
Salade du moment
Sélection du pâtissier


Montant sous total : 15.50 $
TPS 891419277RT0001 : 0.78 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 1.55 $
Montant total : 17.83 $

2 février - Boite repas # 4
CA$17.83

# 4 Tortilla à la dinde, bruschetta et mayo au pesto
Bouquet de crudités
Salade du moment
Sélection du pâtissier


Montant sous total : 15.50 $
TPS 891419277RT0001 : 0.78 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 1.55 $
Montant total : 17.83 $

2 février - Boite repas # 5
CA$20.13

# 5 Baguette au rôti de bœuf, mayonnaise BBQ
Bouquet de crudités
Salade du moment
Sélection du pâtissier


Montant sous total : 17.50 $
TPS 891419277RT0001 : 0.88 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 1.75 $
Montant total : 20.13 $

2 février - Boite repas # 6
CA$19.55

# 6 Salade grecque - VÉGÉ
Bouquet de crudités
Cubes de cheddar
Sélection du pâtissier


Montant sous total : 17.00 $
TPS 891419277RT0001 : 0.85 $
TVQ 1019530775TQ0002 : 1.70 $
Montant total : 19.55 $

