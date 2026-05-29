La grande journée des petits entrepreneurs

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À propos de cette boutique
Soutenez le Grand Marché des Petits Entrepreneurs dans son ensemble! Cette commandite vous permet de soutenir l’initiative entrepreneuriale offerte aux enfants, tout en associant le logo de votre entreprise au Marché.
Votre logo apparaitra dans le dépliant officiel remis aux familles, visiteurs et partenaires tout au long de l’événement.
Profitez d’une occasion unique de présenter votre entreprise directement aux familles et visiteurs du marché grâce à votre propre kiosque d’accueil. Vous pourrez aménager et monter votre espace afin de créer une présence à votre image et mettre en valeur vos produits, services ou initiatives. Vous serez les premiers à accueillir les visiteurs à leur arrivée au marché, offrant ainsi une visibilité privilégiée tout au long de la journée.
Cette commandite inclut également une demi-page de visibilité dans le pamphlet officiel de l’événement, distribué aux visiteurs tout au long de la journée.
Offrez un espace rafraîchissant et convivial aux petits entrepreneurs, aux bénévoles ainsi qu’aux adultes responsables du Marché. Cette contribution permettra d’offrir boissons et rafraîchissements à toutes ceux et celles qui ont travaillés très fort pour rendre cet évènement possible!
Votre logo apparaitra dans le dépliant officiel remis aux familles, visiteurs et partenaires tout au long de l’événement.
Contribuez à créer un espace accueillant pour les parents, bénévoles et visiteurs en soutenant la station café de l’événement. Cette commandite permettra d’offrir café et boissons chaudes dans une ambiance conviviale tout au long de la journée.
Votre logo apparaitra dans le dépliant officiel remis aux familles, visiteurs et partenaires tout au long de l’événement.
Soutenez les petits entrepreneurs et les bénévoles qui rendent cette journée possible en contribuant aux repas offerts sur place. Cette commandite représente un geste concret envers la relève entrepreneuriale et le succès de l’événement.
Votre logo apparaitra dans le dépliant officiel remis aux familles, visiteurs et partenaires tout au long de l’événement.
Participez au moment fort de clôture du Marché en remettant un prix coup de cœur à la petite entreprise de votre choix. Cette commandite vous permettra d’agir en tant que juge, de monter sur scène pour une courte allocution et de fermeture et d’offrir un prix destiné aux jeunes entrepreneurs lauréats du prix coup de coeur. Cette commandite permettra de souligner les efforts, la créativité et l’engagement des participants à la fin de l’événement.
Votre logo apparaitra dans le dépliant officiel remis aux familles, visiteurs et partenaires tout au long de l’événement.
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