La Grande Soirée 2026

Ce tarif inclut le repas et un verre de bulles à l'arrivée pour 8 personnes. Le logo de votre entreprise sera également affiché à votre table et dans les écrans.



Une bouteille de vin rouge et une bouteille de vin blanc seront offertes à chaque table. Les autres consommations seront à vos frais. Tous les profits serviront directement à financer les projets de la fondation!