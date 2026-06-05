A cream-colored background features bold, elegant text announcing "LA GRANDE Soirée Pasta e Musica" with "ÉDITION 2026" in a circular emblem on the right.
Fondation Jeanne Crevier

Organisé par

Fondation Jeanne Crevier

À propos de cet événement

La Grande Soirée 2026

1075 Rue Lionel-Daunais

Boucherville, QC J4B 8N5, Canada

Billet individuel
80 $

Ce billet inclut le repas et un verre de bulles à votre arrivée. Une bouteille de vin rouge et une bouteille de vin blanc seront offertes à chaque table. Les autres consommations seront à vos frais. Tous les profits serviront directement à financer les projets de la fondation!

Table corporative - 8 personnes
800 $

Ce tarif inclut le repas et un verre de bulles à l'arrivée pour 8 personnes. Le logo de votre entreprise sera également affiché à votre table et dans les écrans.

Une bouteille de vin rouge et une bouteille de vin blanc seront offertes à chaque table. Les autres consommations seront à vos frais. Tous les profits serviront directement à financer les projets de la fondation!

Ajouter un don pour Fondation Jeanne Crevier

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!