La Grande Soirée 2026

À propos de cet événement
Ce billet inclut le repas et un verre de bulles à votre arrivée. Une bouteille de vin rouge et une bouteille de vin blanc seront offertes à chaque table. Les autres consommations seront à vos frais. Tous les profits serviront directement à financer les projets de la fondation!
Ce tarif inclut le repas et un verre de bulles à l'arrivée pour 8 personnes. Le logo de votre entreprise sera également affiché à votre table et dans les écrans.
Une bouteille de vin rouge et une bouteille de vin blanc seront offertes à chaque table. Les autres consommations seront à vos frais. Tous les profits serviront directement à financer les projets de la fondation!
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