Maison Théâtre

Organisé par

Maison Théâtre

À propos de cet événement

LA GRANDE SORTIE 2026 | Cocktail-bénéfice, 5 juin 2026

2600 Rue William-Tremblay

Montréal, QC H1Y 3J2, Canada

DUO COMPLICE - 1 billet adulte et 1 billet enfant
350 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Valide pour un enfant âgé de 17 ans et moins.
Nourriture et breuvages avec et sans alcool inclus.
Incluant un reçu officiel de don de 220 $.

FAMILLE ENCHANTÉE - 2 billets adultes et 2 billets enfants
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Valide pour des enfants âgés de 17 ans et moins.
Nourriture et breuvages avec et sans alcool inclus.
Incluant un reçu officiel de don de 340 $.

JEUNE CURIEUX·SE EN PLUS - Un billet enfant
50 $

Disponible à l'achat d'UN BILLET DUO ou FAMILIAL.
Valide pour un enfant âgé de 17 ans et moins.
Nourriture et breuvages sans alcool inclus.

ADULTE RÊVEUR·SE - Un billet adulte
250 $

Nourriture et breuvages avec et sans alcool inclus.
Incluant un reçu officiel de don de 170 $.

PARTENAIRE DE COEUR - Cocktail + 10 billets de spectacle
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

FORFAIT: 2 billets adulte + 2 billets enfant pour le cocktail-bénéfice 10 billets de spectacle pour la saison 2025-2026
Les billets sont des laissez-passer échangeables toute la saison pour l'un des spectacles présentés entre septembre 2025 et juin 2026

Partenaire PRÉSENTATEUR du cocktail-bénéfice
25 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

10 billets enfants et/ou adultes pour le cocktail et 10 billets enfants et/ou adultes pour un spectacle à la MT. Visibilité et avantages offerts. Pour le plan de partenariats détaillé, communiquez avec nous : [email protected]

PARTENAIRE MASQUE OR du cocktail-bénéfice
15 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

8 billets enfants et/ou adultes pour le cocktail et 8 billets enfants et/ou adultes pour un spectacle à la MT. Visibilité et avantages offerts. Pour le plan de partenariats détaillé, communiquez avec nous : [email protected]

PARTENAIRE MASQUE ARGENT du cocktail-bénéfice
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

6 billets enfants et/ou adultes pour le cocktail et 6 billets enfants et/ou adultes pour un spectacle à la MT. Visibilité et avantages offerts. Pour le plan de partenariats détaillé, communiquez avec nous : [email protected]

PARTENAIRE MASQUE BRONZE du cocktail-bénéfice
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

4 billets enfants et/ou adultes pour le cocktail et 4billets enfants et/ou adultes pour un spectacle à la MT. Visibilité et avantages offerts. Pour le plan de partenariats détaillé, communiquez avec nous : [email protected]

Partenaire COMPLICE du cocktail-bénéfice
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

2 billets enfants et/ou adultes pour le cocktail et 2 billets enfants et/ou adultes pour un spectacle à la MT. Visibilité et avantages offerts. Pour le plan de partenariats détaillé, communiquez avec nous : [email protected]

MÉCÈNE DE L'IMAGINAIRE - 20 billets de spectacle
1 500 $

POUR ACHETER CE BILLET: www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/achat-forfait-mecene-de-limaginaire

FORFAIT: 20 billets de spectacle pour la saison 2026-2027
Les billets sont des laissez-passer échangeables toute la saison pour l'un des spectacles présentés entre septembre 2026 et juin 2027

Reçu officiel de don remis pour une valeur de 1120 $.

Don à la Maison Théâtre
Gratuit

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Pour faire un DON, cliquez sur ce lien: www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/don-cocktail-benefice-la-grande-sortie--2026

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