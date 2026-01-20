LA GRANDE SORTIE 2026 | Cocktail-bénéfice, 5 juin 2026

POUR ACHETER CE BILLET: www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/achat-forfait-mecene-de-limaginaire

FORFAIT: 20 billets de spectacle pour la saison 2026-2027

Les billets sont des laissez-passer échangeables toute la saison pour l'un des spectacles présentés entre septembre 2026 et juin 2027

Reçu officiel de don remis pour une valeur de 1120 $.