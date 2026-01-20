LA GRANDE SORTIE 2026 | Cocktail-bénéfice, 5 juin 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Valide pour un enfant âgé de 17 ans et moins.
Nourriture et breuvages avec et sans alcool inclus.
Incluant un reçu officiel de don de 220 $.
Valide pour des enfants âgés de 17 ans et moins.
Nourriture et breuvages avec et sans alcool inclus.
Incluant un reçu officiel de don de 340 $.
Disponible à l'achat d'UN BILLET DUO ou FAMILIAL.
Valide pour un enfant âgé de 17 ans et moins.
Nourriture et breuvages sans alcool inclus.
Nourriture et breuvages avec et sans alcool inclus.
Incluant un reçu officiel de don de 170 $.
FORFAIT: 2 billets adulte + 2 billets enfant pour le cocktail-bénéfice 10 billets de spectacle pour la saison 2025-2026
Les billets sont des laissez-passer échangeables toute la saison pour l'un des spectacles présentés entre septembre 2025 et juin 2026
10 billets enfants et/ou adultes pour le cocktail et 10 billets enfants et/ou adultes pour un spectacle à la MT. Visibilité et avantages offerts. Pour le plan de partenariats détaillé, communiquez avec nous : [email protected]
8 billets enfants et/ou adultes pour le cocktail et 8 billets enfants et/ou adultes pour un spectacle à la MT. Visibilité et avantages offerts. Pour le plan de partenariats détaillé, communiquez avec nous : [email protected]
6 billets enfants et/ou adultes pour le cocktail et 6 billets enfants et/ou adultes pour un spectacle à la MT. Visibilité et avantages offerts. Pour le plan de partenariats détaillé, communiquez avec nous : [email protected]
4 billets enfants et/ou adultes pour le cocktail et 4billets enfants et/ou adultes pour un spectacle à la MT. Visibilité et avantages offerts. Pour le plan de partenariats détaillé, communiquez avec nous : [email protected]
2 billets enfants et/ou adultes pour le cocktail et 2 billets enfants et/ou adultes pour un spectacle à la MT. Visibilité et avantages offerts. Pour le plan de partenariats détaillé, communiquez avec nous : [email protected]
POUR ACHETER CE BILLET: www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/achat-forfait-mecene-de-limaginaire
FORFAIT: 20 billets de spectacle pour la saison 2026-2027
Les billets sont des laissez-passer échangeables toute la saison pour l'un des spectacles présentés entre septembre 2026 et juin 2027
Reçu officiel de don remis pour une valeur de 1120 $.
Vous ne pouvez vous joindre à la soirée?
Pour faire un DON, cliquez sur ce lien: www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/don-cocktail-benefice-la-grande-sortie--2026
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