form_archived

La tablée du Grand Galop

2670 Av. Beauparlant

Saint-Hyacinthe, QC J2S 4M8, Canada

addExtraDonation

$

Admission générale
CA$250

Au programme :
• Cocktail de bienvenue
• Souper gastronomique préparé par Roland Bambach, traiteur de renom
• Moments d’échanges et de générosité

Table complète (8)
CA$1,800

Au programme :
• Cocktail de bienvenue
• Souper gastronomique préparé par Roland Bambach, traiteur de renom
• Moments d’échanges et de générosité

Présentateur
CA$6,000

Plan de visibilité pour une entreprise de premier plan, soucieuse de son image de marque 

OR
CA$4,000

Plan de visibilité offrant un excellent rapport qualité/prix pour les bons citoyens corporatifs 

ARGENT
CA$2,650

Plan de visibilité pour les entreprises qui tiennent à s'impliquer dans leur communauté 

BRONZE
CA$1,650

Plan de visibilité parfait pour les sympathisants à la cause qui souhaitent participer à une échelle plus modeste 

common:zeffyTipDisclaimerTicketing