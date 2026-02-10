La Grandiose Chasse aux Cocos! – C’est CE samedi | Achetez vos billets

Organisé par
À propos de cet événement
•Billet requis pour accéder au site (enfant et adulte)
•Chocolat de 150 g remis uniquement aux enfants
•Jeux gonflables pour les enfants de 10 ans et moins
•Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps
•Gratuit pour les enfants de moins de 1 an (sans chocolat)
•Billet requis pour accéder au site (enfant et adulte)
•Chocolat de 150 g remis uniquement aux enfants
•Jeux gonflables pour les enfants de 10 ans et moins
•Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps
•Gratuit pour les enfants de moins de 1 an (sans chocolat)
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