Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent (Fondation du CRDI-TSA)

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Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent (Fondation du CRDI-TSA)

À propos de cet événement

La Grandiose Chasse aux Cocos! – C’est CE samedi | Achetez vos billets

25 3e Avenue

Rimouski, QC G5L 2N8, Canada

Admission générale – Enfant
18 $

Billet requis pour accéder au site (enfant et adulte)

•Chocolat de 150 g remis uniquement aux enfants

Jeux gonflables pour les enfants de 10 ans et moins

•Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps

Gratuit pour les enfants de moins de 1 an (sans chocolat)

Admission générale – Adulte
18 $

Billet requis pour accéder au site (enfant et adulte)

•Chocolat de 150 g remis uniquement aux enfants

Jeux gonflables pour les enfants de 10 ans et moins

•Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps

Gratuit pour les enfants de moins de 1 an (sans chocolat)

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