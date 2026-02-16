LA JOURNÉE DU COEUR AU VENTRE 2026

Organisé par
À propos de cet événement
1 billet pour une personne pour le repas du midi (Tablée de 12 h)
Obtenez une table VIP pour 10 personnes afin de partager un repas ensemble en ayant un traitement VIP pour le repas de 18 h
Une boîte à lunch de style prêt à manger.
Inclus une bouteille Montellier de 355 ml
Choix de repas:
1. Poké tofu ou saumon
2. Wrap au poulet avec salade de jardin
Faites votre choix de boîte repas et choisissez une plage horaire pour récupérer vos boîtes à La Cage - Brasserie sportive à l'étape suivante.
1 billet pour une personne pour le repas du soir (Tablée de 18 h)
Obtenez une table VIP pour 10 personnes afin de partager un repas ensemble en ayant un traitement VIP pour le repas de 18 h
Une boîte repas pour 2 personnes avec 15 minutes de préparation.
Choix de repas:
1-Tartare saumon, salade et frites pour deux
2-Bol poké au filet de poulet/pour deux
Faites votre choix de boîte repas et choisissez une plage horaire pour récupérer vos boîtes à La Cage - Brasserie sportive à l'étape suivante.
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Confirmation de commandite de 500 $. Ceci n'est pas un billet.
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Confirmation de commandite de 1 000 $. Ceci n'est pas un billet.
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Confirmation de commandite de 2 500 $. Ceci n'est pas un billet.
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Confirmation de commandite de 5 000 $. Ceci n'est pas un billet.
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1 billet VIP pour une personne
1 billet VIP pour une personne
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