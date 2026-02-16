La Moisson Maskoutaine

Organisé par

La Moisson Maskoutaine

À propos de cet événement

LA JOURNÉE DU COEUR AU VENTRE 2026

900

rue Daniel - Johnson O, Saint-Hyacinthe, QC J2S 7K7, Canada

Repas du midi 12 h
100 $

1 billet pour une personne pour le repas du midi (Tablée de 12 h)

Table VIP - Midi 12 h
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Obtenez une table VIP pour 10 personnes afin de partager un repas ensemble en ayant un traitement VIP pour le repas de 18 h

Boite repas pour emporter - repas du midi
50 $

Une boîte à lunch de style prêt à manger.

Inclus une bouteille Montellier de 355 ml

Choix de repas:
1. Poké tofu ou saumon
2. Wrap au poulet avec salade de jardin

Faites votre choix de boîte repas et choisissez une plage horaire pour récupérer vos boîtes à La Cage - Brasserie sportive à l'étape suivante.

Repas du soir 18 h
100 $

1 billet pour une personne pour le repas du soir (Tablée de 18 h)

Table VIP - Soir 18 h
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Obtenez une table VIP pour 10 personnes afin de partager un repas ensemble en ayant un traitement VIP pour le repas de 18 h

Boite repas pour emporter - repas du soir
85 $

Une boîte repas pour 2 personnes avec 15 minutes de préparation.

Choix de repas:
1-Tartare saumon, salade et frites pour deux
2-Bol poké au filet de poulet/pour deux

Faites votre choix de boîte repas et choisissez une plage horaire pour récupérer vos boîtes à La Cage - Brasserie sportive à l'étape suivante.

Don de 50 $
50 $

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Don de 100 $
100 $

Don de 100 $
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Don de 500 $
500 $

Don de 500 $.
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Don de 1 000 $
1 000 $

Don de 1 000 $.
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Commandite 500
500 $

Confirmation de commandite de 500 $. Ceci n'est pas un billet.
Merci pour votre générosité!

Commandite 1000
1 000 $

Confirmation de commandite de 1 000 $. Ceci n'est pas un billet.
Merci pour votre générosité!

Commandite 2500
2 500 $

Confirmation de commandite de 2 500 $. Ceci n'est pas un billet.
Merci pour votre générosité!

Commandite 5000
5 000 $

Confirmation de commandite de 5 000 $. Ceci n'est pas un billet.
Merci pour votre générosité!

VIP Unique dîner
150 $

1 billet VIP pour une personne

VIP Unique souper
150 $

1 billet VIP pour une personne

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