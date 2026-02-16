LA JOURNÉE DU COEUR AU VENTRE 2026

Une boîte à lunch de style prêt à manger.



Inclus une bouteille Montellier de 355 ml



Choix de repas:

1. Poké tofu ou saumon

2. Wrap au poulet avec salade de jardin



Faites votre choix de boîte repas et choisissez une plage horaire pour récupérer vos boîtes à La Cage - Brasserie sportive à l'étape suivante.