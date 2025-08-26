7 novembre - La journée qui fait du bien

Organisé par
✔️ L’accès complet à la journée et à son parcours personnalisé (participation aux ateliers créatifs et aux espaces d’expérimentation)
✔️ Le billet inclut également un dîner sain et convivial, préparé à partir d’ingrédients locaux et inspiré d’une approche en conscience.
✔️ Votre boîte à outils pour prolonger l’expérience dans votre quotidien.
✔️ Le 5@7 festif avec DJ invité, un moment de célébration et de connexion.
Rejoignez-nous pour la soirée festive de la Journée qui fait du bien, le 7 novembre 2025 à la Maison du développement durable.
De 17h à 21h, vivez un moment unique de célébration et de connexion :
🎶 DJ invité pour une ambiance vibrante.
🌿 Expérience sensorielle avec arômes et lumière.
🤝 Rencontres et échanges inspirants avec la communauté des acteur·trice·s du changement.
✨ Billet soirée incluant une consommation (boisson ou mocktail).
Vivez La Journée qui fait du bien à deux et bénéficiez d’un tarif privilégié.
Invitez un·e collègue, un·e partenaire ou un·e ami·e à partager cette expérience unique et repartez enrichis, ensemble.
Le billet Duo comprend, pour chaque participant·e :
✔️ L’accès complet à la journée et à son parcours personnalisé (tête, cœur, corps, esprit).
✔️ La participation aux ateliers créatifs et aux espaces d’expérimentation.
✔️ Un dîner sain et convivial inclus, préparé à partir d’ingrédients locaux.
✔️ Une boîte à outils personnalisée pour prolonger l’expérience dans le quotidien.
✔️ Le 5@7 festif avec DJ invité, un moment de célébration et de connexion.
Le billet Duo est une belle occasion de vivre l’expérience en pair et de nourrir vos projets respectifs grâce à un cheminement partagé.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!