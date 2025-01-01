Librarie SKOL Bookshop

SKOL — Sous le vernis du quotidien item
SKOL — Sous le vernis du quotidien
5 $

Publication en édition limitée de 100 exemplaires

Annie-Kim Rainville — 1 1/2 item
Annie-Kim Rainville — 1 1/2
15 $

1 1/2 : techniques défis et tranches de vie Récits de rencontres lavalloises

SKOL — De l’art engagé au Québec item
SKOL — De l’art engagé au Québec
42 $

Notre dernière importante publication

SKOL — Ce que cachent les montagnes item
SKOL — Ce que cachent les montagnes
5 $

Publication en édition limitée de 200 exemplaires

SKOL — Réelles Fictions item
SKOL — Réelles Fictions
2 $

Édition limitée de 200 exemplaires

Reno Salvail — Je suis devenu le volcan item
Reno Salvail — Je suis devenu le volcan
84 $
Fatine-Violette Sabiri — Kiss Landing item
Fatine-Violette Sabiri — Kiss Landing
63 $
SKOL - L’artiste Inconnu item
SKOL - L’artiste Inconnu
29 $
SKOL - Historique Skol commenté - 2011 item
SKOL - Historique Skol commenté - 2011
20 $
SKOL et PAVED - Une étendue apparemment infinie et tentacula item
SKOL et PAVED - Une étendue apparemment infinie et tentacula
10 $

SKOL et PAVED - Une étendue apparemment infinie et tentaculaIre

RCAAQ - Tiré à part item
RCAAQ - Tiré à part
20 $

RCAAQ - Tiré à part: situer les pratiques d’édition des centres d’artistes

SKOL + Innovation Jeunes - Forestventures with the Brave Kid item
SKOL + Innovation Jeunes - Forestventures with the Brave Kid
15 $

SKOL + Innovation Jeunes - Forestventures with the Brave Kids

SKOL + rinocéros - Livraison No 9 item
SKOL + rinocéros - Livraison No 9
20 $

SKOL + rinocéros - Livraison No 9 revue d’art contemporain printemps 2008 Faire comme si tout allait bien/As if all were well

SKOL - On the internet we can all be making it item
SKOL - On the internet we can all be making it
10 $

SKOL - On the internet we can all be making it (pour le meilleur ou pour le pire)

SKOL - L’installation pistes et territoires item
SKOL - L’installation pistes et territoires
20 $

Centre des arts actuels Skol - L’installation pistes et territoires

Le Kui - Nivean Verses item
Le Kui - Nivean Verses
60 $

Le Kui - photographie - Nivean Verses

Le Kui - Rhythms Untamed item
Le Kui - Rhythms Untamed
60 $

Le Kui - Rhythms Untamed photographie

FOFA Gallery - Lo que sabiamos pero no pudimos decir item
FOFA Gallery - Lo que sabiamos pero no pudimos decir
20 $

FOFA Gallery Concordia University - Lo que sabiamos pero no pudimos decir / What we all knew but couldn’t articulate/ Tout ce qu’on savait mais que nous pouvions pas exprimer

Sara A. Tremblay - Själsö item
Sara A. Tremblay - Själsö
42 $

Sara A. Tremblay - Själsö - själ/âme/soul ö/île/island

RIPA - De performance actuelle item
RIPA - De performance actuelle
10 $

RIPA - De performance actuelle

Daniel Canty - Angles Arts Numériques - Elektra 10 item
Daniel Canty - Angles Arts Numériques - Elektra 10
25 $

Daniel Canty, Vincent Bonin, Grégory Chatonsky - Angles Arts Numériques - Elektra 10

No 261 Vie des Arts - Actualité des arts visuels item
No 261 Vie des Arts - Actualité des arts visuels
12,10 $

No 261 Vie des Arts - Actualité des arts visuels

No 260 Vie des arts - Actualités des arts visuels Automne item
No 260 Vie des arts - Actualités des arts visuels Automne
12,10 $

No 260 Vie des arts - Actualités des arts visuels Automne 2020

No 259 Vie des arts - Actualités des arts visuels Été 2020 item
No 259 Vie des arts - Actualités des arts visuels Été 2020
12,10 $

No 259 Vie des arts - Actualités des arts visuels Été 2020

No 258 Vie des arts - Actualités des arts visuels item
No 258 Vie des arts - Actualités des arts visuels
12,10 $

No 258 Vie des arts - Actualités des arts visuels printemps 2020

No 256 Vie des arts - Actualités des arts visuels item
No 256 Vie des arts - Actualités des arts visuels
12,10 $

No 256 Vie des arts - Actualités des arts visuels Automne 2019

No 257 Vie des arts - Actualités des arts visuels item
No 257 Vie des arts - Actualités des arts visuels
12,10 $

No 257 Vie des arts - Actualités des arts visuels Hiver 2020

No 255 Vie des arts - Actualités des arts visuels item
No 255 Vie des arts - Actualités des arts visuels
12,10 $

No 255 Vie des arts - Actualités des arts visuels Été 2019

No 277 Vie des arts item
No 277 Vie des arts
12,10 $

No 277 Vie des arts

No 276 Vie des arts item
No 276 Vie des arts
12,10 $

No 276 Vie des arts

No 274 Vie des arts item
No 274 Vie des arts
12,10 $

No 274 Vie des arts

128 Foudres - Sabord arts visuels et littérature item
128 Foudres - Sabord arts visuels et littérature
16,95 $

128 Foudres - Sabord arts visuels et littérature

127 Sororité - Sabord item
127 Sororité - Sabord
16,95 $

127 Sororité - Sabord

126 Brouhaha - Sabord item
126 Brouhaha - Sabord
16,95 $

126 Brouhaha - Sabord

No 270 La Partie Essai - Spirale item
No 270 La Partie Essai - Spirale
14,90 $

No 270 La Partie Essai - Spirale

No 269 Étes-vous sérieux? - Spirale item
No 269 Étes-vous sérieux? - Spirale
14,90 $

No 269 Étes-vous sérieux? - Spirale

268 Parler pour autrui: que dit l’appropriation - Spirale item
268 Parler pour autrui: que dit l’appropriation - Spirale
14,90 $

No 268 Parler pour autrui: que dit l’appropriation culturelle - Spirale

267 Spirale a 40 ans - Spirale item
267 Spirale a 40 ans - Spirale
14,90 $

267 Spirale a 40 ans - Spirale

266 - Spirale automne 2018 item
266 - Spirale automne 2018
14,90 $

266 - Spirale automne 2018

135 - Espace Odeurs item
135 - Espace Odeurs
13,50 $

135 - Espace Odeurs

133 - Espace - Neurodiversité item
133 - Espace - Neurodiversité
13,50 $

133 - Espace - Neurodiversité

132 - Espace - Chair Flesh item
132 - Espace - Chair Flesh
13,80 $

132 - Espace - Chair Flesh

134 - Espace - Porn item
134 - Espace - Porn
13,80 $

134 - Espace - Porn

136 - Espace Bâtir/building item
136 - Espace Bâtir/building
13,50 $

136 - Espace Bâtir/building

139 - Espace - Blockchain item
139 - Espace - Blockchain
13,80 $

139 - Espace - Blockchain

137 - Espace - Oiseaux-birds item
137 - Espace - Oiseaux-birds
13,80 $

137 - Espace - Oiseaux-birds

102 - Esse - Revoir la peinture item
102 - Esse - Revoir la peinture
14,95 $

102 - Esse - Revoir la peinture

96 - Esse Conflits/ Conflict item
96 - Esse Conflits/ Conflict
14,95 $

96 - Esse Conflits/ Conflict

95 - Esse - Empathie item
95 - Esse - Empathie
14,95 $

95 - Esse - Empathie

87 - Esse - Le Vivant item
87 - Esse - Le Vivant
14,95 $

87 - Esse - Le Vivant

97 - Esse - Appropriation item
97 - Esse - Appropriation
14,95 $

97 - Esse - Appropriation

100 - Esse - Futurité item
100 - Esse - Futurité
14,95 $

100 - Esse - Futurité

113 - Esse - Plastiques item
113 - Esse - Plastiques
14,95 $

113 - Esse - Plastiques

1104 - Esse - Collectifs item
1104 - Esse - Collectifs
14,95 $

1104 - Esse - Collectifs

105 - Esse - Nouveau nouvel âge item
105 - Esse - Nouveau nouvel âge
14,95 $

105 - Esse - Nouveau nouvel âge

106 - Esse - Douleur item
106 - Esse - Douleur
14,95 $

106 - Esse - Douleur

114 - Esse - Abstractions item
114 - Esse - Abstractions
14,95 $

114 - Esse - Abstractions

108 - Esse - Résilience item
108 - Esse - Résilience
14,95 $

108 - Esse - Résilience

111 - Esse - Tourisme item
111 - Esse - Tourisme
14,95 $

111 - Esse - Tourisme

98 - Esse - Savoir item
98 - Esse - Savoir
14,95 $

98 - Esse - Savoir

345 - Liberté - Papier item
345 - Liberté - Papier
18 $

345 - Liberté - Papier Défense d’un amour imparfait

344 - Liberté - Paix item
344 - Liberté - Paix
18 $

344 - Liberté - Paix et autres mots perdus

335 - Liberté - À vos marques, prêts, partez! item
335 - Liberté - À vos marques, prêts, partez!
18 $

335 - Liberté - À vos marques, prêts, partez!

333 - Liberté - Derrière les murs item
333 - Liberté - Derrière les murs
15 $

333 - Liberté - Derrière les murs Frontières, prisons, hôpitaux psychiatriques

325 - Liberté - 60 ans de luttes et d’idées item
325 - Liberté - 60 ans de luttes et d’idées
15 $

325 - Liberté - 60 ans de luttes et d’idées 1. Une révolution fragile

817 - Relations - La gratitude item
817 - Relations - La gratitude
13,75 $

817 - Relations - La gratitude été 2022

816 - Relations - Violence sexuelles: faire corps contre item
816 - Relations - Violence sexuelles: faire corps contre
13,75 $

816 - Relations - Violence sexuelles: faire corps contre le pouvoir

287 - Spirale - Hygiène de vie item
287 - Spirale - Hygiène de vie
16,95 $

287 - Spirale - Hygiène de vie

Portrait: les territoires un voyâge en Chaudière-Appalaches item
Portrait: les territoires un voyâge en Chaudière-Appalaches
2,50 $

Portrait: les territoires un voyâge en Chaudière-Appalaches

Marie-France Briére item
Marie-France Briére
55 $

Marie-France Briére

La soupe humaine à dévorer crue - Nicole Panneton item
La soupe humaine à dévorer crue - Nicole Panneton
30 $

La soupe humaine à dévorer crue - Nicole Panneton

Les cordons de la bourse - Clément de Gaulejac item
Les cordons de la bourse - Clément de Gaulejac
17 $

Les cordons de la bourse - Clément de Gaulejac La mauvaise tête

19e Édition - RIAP rencontre international d’art item
19e Édition - RIAP rencontre international d’art
25 $

19e Édition - RIAP rencontre international d’art performance de Québec

Ex situ - 28 Hivernité item
Ex situ - 28 Hivernité
11,20 $

28 Hivernité - Ex situ

Ex situ - HS Exposer les corporéités hors normes item
Ex situ - HS Exposer les corporéités hors normes
11,20 $

Ex situ - HS Exposer les corporéités hors normes

Folie Culture - 1984 - 2017 - Le grand banquet du 33e item
Folie Culture - 1984 - 2017 - Le grand banquet du 33e
21 $

Folie Culture - 1984 - 2017 - Le grand banquet du 33e

Folie Culture - Extasse La vie et autres pratiques extatique item
Folie Culture - Extasse La vie et autres pratiques extatique
21 $

Folie Culture - Extasse La vie et autres pratiques extatiques

La Centrale a 40 - Impact Féministe sur l’art actuel item
La Centrale a 40 - Impact Féministe sur l’art actuel
20 $

La Centrale a 40 - Impact Féministe sur l’art actuel

Donner corps à l’insaisissable - Caroline Gagné item
Donner corps à l’insaisissable - Caroline Gagné
41 $

Donner corps à l’insaisissable - Caroline Gagné

Le chant des pistes Songlines - Îles-de-la-Madeleine item
Le chant des pistes Songlines - Îles-de-la-Madeleine
25 $

Le chant des pistes Songlines - Îles-de-la-Madeleine

Textura - L’artiste écrivant item
Textura - L’artiste écrivant
12 $

Textura - L’artiste écrivant

J’ai pensé à toi - Mélissa Longpré item
J’ai pensé à toi - Mélissa Longpré
30 $

J’ai pensé à toi - Une collection d’oiseaux - Mélissa Longpré

Texting Syria - Liam Maloney item
Texting Syria - Liam Maloney
21 $

Texting Syria - Liam Maloney

Les affluents - Louis Perreault item
Les affluents - Louis Perreault
57,75 $

Les affluents - Louis Perreault

Thé Oblique mystique - Patrick Lundeen item
Thé Oblique mystique - Patrick Lundeen
13,95 $

Thé Oblique mystique - Patrick Lundeen Good for you son

The Oblique mystique - Looming Fruit item
The Oblique mystique - Looming Fruit
13,95 $

The Oblique mystique - Looming Fruit

The Oblique mystique - Sweet’in law item
The Oblique mystique - Sweet’in law
13,95 $

The Oblique mystique - Sweet’in law

Les documents de la chambre des cultures - Annie Thibault item
Les documents de la chambre des cultures - Annie Thibault
10 $

Les documents de la chambre des cultures - Annie Thibault

L’art et l’épreuve du politique - Les éditions esse item
L’art et l’épreuve du politique - Les éditions esse
31,50 $

L’art et l’épreuve du politique - Les éditions esse

Femmes et violence de masse - Spirale-Hors-Série No 2 item
Femmes et violence de masse - Spirale-Hors-Série No 2
23 $

Femmes et violence de masse - Spirale-Hors-Série No 2

Cédule 40 - Julien Boily, Sonia Boudreau, Étienne Bélanger item
Cédule 40 - Julien Boily, Sonia Boudreau, Étienne Bélanger
30 $

Cédule 40 - Julien Boily, Sonia Boudreau, Étienne Bélanger, Noémie Payant-Hébert

Resolute Bay - Jacky Georges Lafargue, Louis Couturier item
Resolute Bay - Jacky Georges Lafargue, Louis Couturier
30 $

Resolute Bay - Voyage du jour dans la nuit - Jacky Georges Lafargue, Louis Couturier

The Particular Way in which a Thing Exists- Michèle Thériaul item
The Particular Way in which a Thing Exists- Michèle Thériaul
40 $

Martin Beck: the particular way in which a thing exists - Michèle Thériault

À perte de vue- La Fonderie - Axené07 item
À perte de vue- La Fonderie - Axené07
10 $

À perte de vue- La Fonderie - Axené07

Têtes/Heads - Pierre-Hébert Les éditions de l’oeil item
Têtes/Heads - Pierre-Hébert Les éditions de l’oeil
50 $

Têtes/Heads - Pierre-Hébert Les éditions de l’oeil

Mallory Lowe Mpoka - Architecture of the self item
Mallory Lowe Mpoka - Architecture of the self
39,95 $

Mallory Lowe Mpoka - Architecture of the self: What Lives Within Us

Polygone Revue critique d’architecture - No0 Pirate item
Polygone Revue critique d’architecture - No0 Pirate
45 $

Polygone Revue critique d’architecture et de société - No0 Pirate

Pièces montées - Jacynthe Carrier item
Pièces montées - Jacynthe Carrier
20 $

Pièces montées - Jacynthe Carrier

I’ve only known my own - Nicole Burisch item
I’ve only known my own - Nicole Burisch
10 $

I’ve only known my own - Nicole Burisch

Le Dernier Cri - Pierre Terzian item
Le Dernier Cri - Pierre Terzian
29 $

Le Dernier Cri - Pierre Terzian

Les Paradis de Granby - Pour consultation item
Les Paradis de Granby - Pour consultation
Gratuit

Les Paradis de Granby - Pour consultation

La Fatigue Culturelle - Nicolas Rivard item
La Fatigue Culturelle - Nicolas Rivard
30 $

La Fatigue Culturelle - Nicolas Rivard

Jef Klak - numéro 2 - Bout d’ficelle item
Jef Klak - numéro 2 - Bout d’ficelle
23,50 $

Jef Klak - numéro 2 - Bout d’ficelle

Regards Situés- Sagami et Skol item
Regards Situés- Sagami et Skol
20 $

Regards Situés- Sagami et Skol

AxeNéo 7 - 3 Maniéres d’instruire l’inventaire item
AxeNéo 7 - 3 Maniéres d’instruire l’inventaire
10 $

AxeNéo 7 - 3 Maniéres d’instruire l’inventaire

Archives - Elise Lafontaine item
Archives - Elise Lafontaine
30 $

Archives - Elise Lafontaine

La Fête - Vu item
La Fête - Vu
25 $

La Fête - Vu

Folie - Culture Bloguers en captivité QC MTL Sag item
Folie - Culture Bloguers en captivité QC MTL Sag
21 $

Folie - Culture Bloguers en captivité QC MTL Sag

De fond en comble Nicole Fournier + Douglas Scholes item
De fond en comble Nicole Fournier + Douglas Scholes
8 $

De fond en comble Nicole Fournier + Douglas Scholes

Bouquet - Lorraine Gilbert - Vu item
Bouquet - Lorraine Gilbert - Vu
52,50 $

Bouquet - Lorraine Gilbert - Vu

Dundee Hua Jin item
Dundee Hua Jin
57,75 $

Dundee - Hua Jin

Stéréographe - Daniel Canty - Galerie Verticale 2012 item
Stéréographe - Daniel Canty - Galerie Verticale 2012
8 $

Stéréographe - Daniel Canty - Galerie Verticale 2012

Complot X: Dégât: Constat de décès item
Complot X: Dégât: Constat de décès
15 $

Complot X: Dégât: Constat de décès

Mâcher le stress au quotidien - Nicole Panneton item
Mâcher le stress au quotidien - Nicole Panneton
25 $

Mâcher le stress au quotidien - Nicole Panneton

Salarié-e ou pas? Collection De normes du travail item
Salarié-e ou pas? Collection De normes du travail
Gratuit

Salarié-e ou pas? Collection De normes du travail à l’intention du milieu culturel québécois

Actes tables ronde 10e - Galerie B-312 item
Actes tables ronde 10e - Galerie B-312
18 $

Actes tables ronde 10e - Galerie B-312

Scratch! Crac! et Pop! - Steven Woloshen item
Scratch! Crac! et Pop! - Steven Woloshen
60 $

Scratch! Crac! et Pop! - Steven Woloshen

Performances, manœuvres et autres hypothèses de disparition item
Performances, manœuvres et autres hypothèses de disparition
40 $

Performances, manœuvres et autres hypothèses de disparition - Alain Martin - Richard

Porteur de rêves - Karen Elaine Spencer Sagami item
Porteur de rêves - Karen Elaine Spencer Sagami
30 $

Porteur de rêves - Karen Elaine Spencer Sagami

Éteindre la nuit Cahier 10 - Commisaire Josianne Poirier item
Éteindre la nuit Cahier 10 - Commisaire Josianne Poirier
23 $

Éteindre la nuit Cahier 10 - Commisaire Josianne Poirier

Roche Plante Mer Bois - Amélie Laurence Fortin, Audrée Demer item
Roche Plante Mer Bois - Amélie Laurence Fortin, Audrée Demer
42 $

Roche Plante Mer Bois - Amélie Laurence Fortin, Audrée Demers-Roberge

RIPA - Uqàm item
RIPA - Uqàm
10 $

RIPA - Uqàm

Teja Gavankar - Mind Spaces item
Teja Gavankar - Mind Spaces
8 $

Teja Gavankar - Mind Spaces

Tronçonneuse Théorie et pratique Catherine Lavoie-Marcus, Jo item
Tronçonneuse Théorie et pratique Catherine Lavoie-Marcus, Jo
10 $

Tronçonneuse Théorie et pratique Catherine Lavoie-Marcus, Johanna Householder

RIPA 2017 item
RIPA 2017
10 $

RIPA 2017

La Centrale Féminismes électriques - Leila Pourtavaf item
La Centrale Féminismes électriques - Leila Pourtavaf
25 $

La Centrale Féminismes électriques - Leila Pourtavaf

Œuvres-Bombes et bioterreur - Michaël La Chance item
Œuvres-Bombes et bioterreur - Michaël La Chance
20 $

Œuvres-Bombes et bioterreur - Michaël La Chance

La ville intérieure - Denis Lessard item
La ville intérieure - Denis Lessard
25 $

La ville intérieure - Denis Lessard

Faire œuvre d’incrédule - Miguel-Angel Berlanga item
Faire œuvre d’incrédule - Miguel-Angel Berlanga
10 $

Faire œuvre d’incrédule - Miguel-Angel Berlanga

Considerations - Fortner Anderson item
Considerations - Fortner Anderson
9,99 $

Considerations - Fortner Anderson

Le beau côté des choses - Denis Lessard Manon Tourigny item
Le beau côté des choses - Denis Lessard Manon Tourigny
30 $

Le beau côté des choses - Denis Lessard Manon Tourigny

Vignettes - Denis Lessard item
Vignettes - Denis Lessard
30 $

Vignettes avec vingt-trois dessins par Ani Deschênes - Denis Lessard

138 - Inter, art actuel Renoncements et Anonymat item
138 - Inter, art actuel Renoncements et Anonymat
11,95 $

138 - Inter, art actuel Renoncements et Anonymat

142 - Inter, art actuel Mélancolie à l’ère de la technique item
142 - Inter, art actuel Mélancolie à l’ère de la technique
15 $

142 - Inter, art actuel Mélancolie à l’ère de la technique

HB No 7 Outsider item
HB No 7 Outsider
15 $

HB No 7 Outsider

145 - Inter, art actuel - La vie par l’usage item
145 - Inter, art actuel - La vie par l’usage
15,50 $

145 - Inter, art actuel - La vie par l’usage

141 - Inter, art actuel - Décroissance item
141 - Inter, art actuel - Décroissance
15,50 $

141 - Inter, art actuel - Décroissance

140 - Inter, art actuel - Visages item
140 - Inter, art actuel - Visages
15,50 $

140 - Inter, art actuel - Visages

Axéne 7 - Contour - Josée Dubeau item
Axéne 7 - Contour - Josée Dubeau
10 $

Axéne 7 - Contour - Josée Dubeau

L’art en mouvement - Joëlle Morosoli item
L’art en mouvement - Joëlle Morosoli
45 $

L’art en mouvement - Joëlle Morosoli

Passages insolites 8ieme édition item
Passages insolites 8ieme édition
29 $

Passages insolites 8ieme édition

Passages insolites 9ieme édition item
Passages insolites 9ieme édition
29 $

Passages insolites 9ieme édition

Musée de l’histoire à venir- Laura St. Pierre item
Musée de l’histoire à venir- Laura St. Pierre
10 $

Musée de l’histoire à venir- Laura St. Pierre

L’oscillation du visible - Olivia Boudreau item
L’oscillation du visible - Olivia Boudreau
40 $

L’oscillation du visible - Olivia Boudreau

La société de conservation du présent - Agence Topo item
La société de conservation du présent - Agence Topo
29 $

La société de conservation du présent - Agence Topo

Mémoire de la terre: sensible chaos Christopher Varady Szabo item
Mémoire de la terre: sensible chaos Christopher Varady Szabo
40 $

Mémoire de la terre: sensible chaos Christopher Varady Szabo

SKOL Francisco-Fernando Granados Co-respond-Dance-Version II item
SKOL Francisco-Fernando Granados Co-respond-Dance-Version II
30 $

SKOL Francisco-Fernando Granados Co-respond-Dance-Version II

Affiche Yutung
25 $
Postcard Yutung
5 $
Wine Yutung
15 $
Ajouter un don pour Centre des arts actuels SKOL

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!