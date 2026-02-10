La magie des comédies musicales sur glace

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À propos de cet événement
Ce billet donne accès à l’ensemble du spectacle – Comédies musicales sur glace ». Profitez d’une place non assignée dans la section générale de l’aréna.
Convient à toute la famille.
Merci d’arriver 15 minutes avant le début pour faciliter l’accueil et l’installation
Ce billet donne accès à l’ensemble du spectacle – Comédies musicales sur glace ». Profitez d’une place non assignée dans la section générale de l’aréna.
Convient à toute la famille.
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