Club de patinage artistique Côte de beaupré

Organisé par

Club de patinage artistique Côte de beaupré

À propos de cet événement

La magie des comédies musicales sur glace

10991 Rue des Montagnards

Beaupré, QC G0A 1E0, Canada

Admission générale (6 ans et +)
10 $

Ce billet donne accès à l’ensemble du spectacle – Comédies musicales sur glace ». Profitez d’une place non assignée dans la section générale de l’aréna.
Convient à toute la famille.
Merci d’arriver 15 minutes avant le début pour faciliter l’accueil et l’installation

Admission générale (5 ans et -)
Gratuit

Ce billet donne accès à l’ensemble du spectacle – Comédies musicales sur glace ». Profitez d’une place non assignée dans la section générale de l’aréna.
Convient à toute la famille.
Merci d’arriver 15 minutes avant le début pour faciliter l’accueil et l’installation

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