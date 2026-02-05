La mémorable course des jeunes de L'Ancienne - Édition 2026

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À propos de cet événement
Admission générale individuelle, tout âge, pour le parcours de 1 km (départ 10h35 du Parc de la Rivière).
Admission générale individuelle, tout âge, pour le parcours de 2 km (départ 10h35 de Ruisselet).
Admission générale individuelle, tout âge, pour le parcours de 5 km (départ 10h20 de Ruisselet).
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