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À propos de cet événement

La mémorable course des jeunes de L'Ancienne - Édition 2026

Admission pour le parcours de 1 km
10 $

Admission générale individuelle, tout âge, pour le parcours de 1 km (départ 10h35 du Parc de la Rivière).

Admission pour le parcours de 2 km
10 $

Admission générale individuelle, tout âge, pour le parcours de 2 km (départ 10h35 de Ruisselet).

Admission pour le parcours de 5 km
10 $

Admission générale individuelle, tout âge, pour le parcours de 5 km (départ 10h20 de Ruisselet).

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Gratuit

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