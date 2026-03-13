La Montée des Sommets GBV 2026 – 10e édition !

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À propos de cet événement
Il comprend l'accès à la montagne de 10h à 13h avec descente en gondoles des collations, une consommation et un spectacle du GBV Band.
*Un reçu de charité de 25$ est transmis automatiquement, surveillez vos courriels indésirables.
Ce billet est pour les personnes expérimentées pour qui le défi ne leur fait pas peur! Il comprend l'accès à la montagne (sans accès à la gondole) de 8h à 13h, des collations, une consommation et un spectacle lors du 4-6.
Ce billet s'adresse aux enfants entre 0 et 17 ans. Il comprend l'accès à la montagne de 10h à 13h, un dossard sans puce, l'accès à la zone famille avec jeux gonflables, des collations, une médaille et un spectacle.
*Il n'y a pas de reçu de charité pour ce billet
Logo sur le site Web de l'événement.
Logo sur : La page des commanditaires; L'arche de départ et d'arrivée; L'affiche sur la scène.
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