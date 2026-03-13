Fondation pour la protection de la jeunesse de Québec

Organisé par

Fondation pour la protection de la jeunesse de Québec

À propos de cet événement

La Montée des Sommets GBV 2026 – 10e édition !

2000 Bd du Beau Pré

Beaupré, QC G0A 1E0, Canada

Admission générale
90 $

Il comprend l'accès à la montagne de 10h à 13h avec descente en gondoles des collations, une consommation et un spectacle du GBV Band. 


*Un reçu de charité de 25$ est transmis automatiquement, surveillez vos courriels indésirables.

Billet volet "Crinqués"
90 $

Ce billet est pour les personnes expérimentées pour qui le défi ne leur fait pas peur! Il comprend l'accès à la montagne (sans accès à la gondole) de 8h à 13h, des collations, une consommation et un spectacle lors du 4-6. 

Enfants 0-17 ans
15 $

Ce billet s'adresse aux enfants entre 0 et 17 ans. Il comprend l'accès à la montagne de 10h à 13h, un dossard sans puce, l'accès à la zone famille avec jeux gonflables, des collations, une médaille et un spectacle. 

*Il n'y a pas de reçu de charité pour ce billet

Commandite Rocheuses (1000$)
1 000 $

Logo sur le site Web de l'événement.

Logo sur :  La page des commanditaires; L'arche de départ et d'arrivée; L'affiche sur la scène.


  • Mention au micro.
  • Envoi du rapport d'activité de l'événement.
  • Logo dans les médias sociaux
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