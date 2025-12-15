La boutique de 3e Légende

3e Légende de Saint-Eustache

3e Légende de Saint-Eustache

T-shirt à encolure ronde
15 $

Marque : Gildan
T-shirt : Unisexe
Encolure : ronde
Couleur : noir
Matière : coton

T-shirt à encolure V
15 $

Marque : Gildan
T-shirt : Unisexe
Encolure : V
Couleur : noir
Matière : coton

Chandail à col rond en coton ouaté
30 $

Marque : ATC™ EVERYDAY FLEECE CREWNECK SWEATSHIRT
Chandail : encolure ronde, noir
Matière : coton ouaté

Broderie inclus!

Chandail à capuchon en coton ouaté
35 $

Marque : ATC™ EVERYDAY FLEECE HOODIE
Chandail : à capuchon
Couleur : noir
Matière : coton ouaté

Broderie inclus!

Veste noire
45 $

Marque : ATC™ EVERYDAY FLEECE ZIP HOODIE
Couleur : noir
Matière : coton

Jogging noir en coton
30 $

Marque : ATC™ EVERYDAY FLEECE SWEATPANTS
Couleur : noir
Matière : coton

Sac de sport 55 L
30 $

Marque : Kipsta

Gants
30 $

Marque : Ever-Dri

Broderie sur article existant
5 $

Personnalisez un article que vous possédez déjà avec une broderie de nom ou de surnom. La broderie sera réalisée en blanc ou en noir, selon ce qui convient le mieux au vêtement. 3e Légende se réserve le droit de vérifier et de refuser toute demande de broderie jugée inappropriée ou non conforme.

T-shirt du spectacle Cadet 2026 « La Révolte Royale »
20 $

👑 Cadet 2026 — La Révolte Royale
Joins la révolte avec 3e Légende Cadet avec un t-shirt de spectacle 2026!

T-shirt du spectacle Avancé 2026 « Refracted »
20 $

💎 Avancé 2026 — Refracted
Encourage 3e Légende Avancé et affiche tes couleurs avec le t-shirt de spectacle 2026!

T-shirt du spectacle Mondiale 2026 « Turning Point »
20 $

🔁 Mondiale 2026 — Turning Point
Fais tourner les têtes avec le t-shirt de spectacle 2026 de 3e Légende Mondiale!

Manteau noir de 3e Légende
60 $

Manteau d'équipe 3e Légende

Marque : CH

Couleur : noir


Les manteaux sont disponibles en version homme et femme. Le prix inclut la broderie.

