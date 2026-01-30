Concours international d'orgue du Canada

Organisé par

Concours international d'orgue du Canada

À propos de cet événement

La Nuit de l'orgue ambient (Les Vespérales de l'orgue du Sacré-Cœur)

1471 Rue Ontario E

Montréal, QC H2L 1S3, Canada

Contribution volontaire
Payez ce que vous pouvez
Admission générale
Billet « solidaire »
25 $
Vous appréciez Les Vespérales et souhaitez apporter une contribution supplémentaire pour soutenir la série. Votre contribution sert directement à financer les cachets des artistes et l’entretien de l'orgue du Sacré-Cœur.
« Billet mécène »
50 $
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