REEU (Regroupement Entrepreneurial Étudiant de l'UQAM)

La Perle Rare - Deuxième édition

Local D-R200

1430 rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3S1

Espace de kiosque
20 $

Informations importantes :

  • Nous fournissons une table, deux chaises et une nappe pour votre commodité.
  • Trois tentes seront installées pour permettre à la clientèle de se changer.
  • Trois miroirs portatifs seront également mis à disposition dans la salle. 
  • Veuillez noter que nous ne disposons pas d'un service d'entreposage pour les vêtements.
  • Nous déclinons toute responsabilité en cas de vols ou de pertes.
  • Nous vous encourageons à apporter vos propres sacs d'emballage pour faciliter la vente de vos articles.
  • Nous ne fournissons pas de système de vente (terminal, lecteur de carte, etc.)
  • Les espaces sont attribués de manière aléatoire et ne peuvent être réservés à l’avance.

L'espace du kiosque est non remboursable.

