La Perle Rare - Deuxième édition

Informations importantes :

Nous fournissons une table, deux chaises et une nappe pour votre commodité.

Trois tentes seront installées pour permettre à la clientèle de se changer.

Trois miroirs portatifs seront également mis à disposition dans la salle.

Veuillez noter que nous ne disposons pas d'un service d'entreposage pour les vêtements.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de vols ou de pertes.

Nous vous encourageons à apporter vos propres sacs d'emballage pour faciliter la vente de vos articles.

Nous ne fournissons pas de système de vente (terminal, lecteur de carte, etc.)