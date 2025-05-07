La Perle Rare - Deuxième édition

Informations importantes :
- Nous fournissons une table, deux chaises et une nappe pour votre commodité.
- Trois tentes seront installées pour permettre à la clientèle de se changer.
- Trois miroirs portatifs seront également mis à disposition dans la salle.
- Veuillez noter que nous ne disposons pas d'un service d'entreposage pour les vêtements.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de vols ou de pertes.
- Nous vous encourageons à apporter vos propres sacs d'emballage pour faciliter la vente de vos articles.
- Nous ne fournissons pas de système de vente (terminal, lecteur de carte, etc.)
- Les espaces sont attribués de manière aléatoire et ne peuvent être réservés à l’avance.
L'espace du kiosque est non remboursable.