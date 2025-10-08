La p'tite boutique temporaire de Nouvelles racines

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À propos de cet événement
Que tu aies pris un t-shirt pâle ou foncé, modèle homme ou femme, tu es au bon endroit. Ta commande est notée; ici tu ne fais que payer ;)
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Ne t'inquiète pas pour la grandeur; tout est noté! Ici, ce n'est que l'étape du paiement.
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