La relâche chez Engramme - Atelier de linogravure - 13 ans et +

Taxes en sus.



En cas d'annulation de la part du participant :



100% du montant sera remboursé jusqu’au 23 février 2026.



50% du montant sera remboursé jusqu'au 26 février 2026.



Aucun remboursement ne sera fait après le 26 février 2026.



En cas d'annulation de la part d'Engramme :





100% du montant sera remboursé.



La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.