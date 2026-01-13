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À propos de cet événement

La relâche chez Engramme - Atelier de linogravure - 13 ans et +

501 Rue Saint-Vallier E

Québec, QC G1K 6E6, Canada

Atelier de linogravure
89 $

10 restants

Taxes en sus.

En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 23 février 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 26 février 2026.

Aucun remboursement ne sera fait après le 26 février 2026.

En cas d'annulation de la part d'Engramme :


100% du montant sera remboursé.


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