La relâche chez Engramme - Impression de papiers cadeaux et fabrication de pochoirs - 3 ans et +

Taxes en sus.





Note importante: Les participant·e·s de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagné·e·s d’un·e adulte. Les inscriptions étant individuelles, l’accompagnateur·trice doit également s’inscrire.



En cas d'annulation de la part du participant :



100% du montant sera remboursé jusqu’au 23 février 2026.



50% du montant sera remboursé jusqu'au 26 février 2026.



Aucun remboursement ne sera fait après le 26 février 2026.



En cas d'annulation de la part d'Engramme :





100% du montant sera remboursé.



La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.