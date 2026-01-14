La relâche chez Engramme - Impression de papiers cadeaux et fabrication de pochoirs - 3 ans et +

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Taxes en sus.
Note importante: Les participant·e·s de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagné·e·s d’un·e adulte. Les inscriptions étant individuelles, l’accompagnateur·trice doit également s’inscrire.
En cas d'annulation de la part du participant :
100% du montant sera remboursé jusqu’au 23 février 2026.
50% du montant sera remboursé jusqu'au 26 février 2026.
Aucun remboursement ne sera fait après le 26 février 2026.
En cas d'annulation de la part d'Engramme :
100% du montant sera remboursé.
La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.
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