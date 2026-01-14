Engramme

Organisé par

Engramme

À propos de cet événement

La relâche chez Engramme - Livre d'artiste et collage - 5 ans et +

501 Rue Saint-Vallier E

Québec, QC G1K 6E6, Canada

Impression de papiers cadeaux et fabrication de pochoirs
30 $

10 restants

Taxes en sus.


Note importante: Les participant·e·s de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagné·e·s d’un·e adulte. Les inscriptions étant individuelles, l’accompagnateur·trice doit également s’inscrire.

En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 23 février 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 26 février 2026.

Aucun remboursement ne sera fait après le 26 février 2026.

En cas d'annulation de la part d'Engramme :


100% du montant sera remboursé.


La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.

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