Proche OnKo

Organisé par

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À propos de cet événement

La soirée des LICORNES

575 Rue des Écoles

Drummondville, QC J2B 1J6, Canada

Admission générale
225 $

La SOIRÉE des LICORNES Ensemble, pour ceux qui donnent tout...dans l’ombre

Table (8 personnes)
1 800 $

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