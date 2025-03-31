97 Rue Saint-Louis, Québec, QC G1R 3Z6, Canada
Prix du billet : 90 $ + tx TPS 4,50 $ TVQ 8,98 $| Votre billet de la Tablée du Roy TD inclut votre accès au Festin 1 verre de mousseux, ainsi qu’une consommation pendant la soirée, animations en tous genre, en plus de la chance de remporter de nombreux prix sur place.
Prix du billet : 90 $ + tx TPS 4,50 $ TVQ 8,98 $| Votre billet de la Tablée du Roy TD inclut votre accès au Festin 1 verre de mousseux ainsi qu’une consommation pendant la soirée, animations en tous genre, en plus de la chance de remporter de nombreux prix sur place.
Prix du billet : 75 $ + tx TPS 3,75 $ TVQ 7,48 $ | Le billet de la Tablée du Roy TD inclut l'accès au Festin ainsi que deux boissons non-alcoolisées pendant la soirée.
Prix du billet : 75 $ + tx TPS 3,75 $ TVQ 7,48 $ | Le billet de la Tablée du Roy TD inclut l'accès au Festin ainsi que deux boissons non-alcoolisées pendant la soirée.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!