La TEK CREW PRÉSENTE: LA GIRLS POWER TEK #MoreGirlsBehindDecks

Montant de base suggéré _ À noter que personne ne sera refusé pour manque de fond, mais nous suggérons fortement de donner un montant selon vos moyens; sachez que le prix d'entrée permet de payer la salle ainsi que de rémunérer nos artistes et soutenir l'organisation TEK. **Nous comptons que sur les revenus de la billetterie, aucun argent n'est fait sur la vente d'alcool lors de cette soirée.**
Billet solidaire TEK+
30 $
Portefeuille un peu plus garni, merci de nous soutenir !
Billet solidaire TEK ++
40 $
Wowww merci (L) (L) (L)
Bundle de collant (5)
5 $
Fait à la main avec amour
Bundle de collant TEK (10)
10 $
Fait à la main avec amour
Concours TEK _ 1 billet
3 $
Concours Tek : Pour gagner un paquet contenant de la merch TEK et d'autres surprises : imagine toi au dépanneur face aux sacs à surprises, c'est la même affaire !
Concours TEK _ 3 billets
6 $
Concours TEK _ 10 billets
15 $
lets goooo ;)
Ajouter un don pour OCRE prod
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!