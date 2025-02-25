La TEK CREW PRÉSENTE: LA GIRLS POWER TEK #MoreGirlsBehindDecks

Montant de base suggéré _ À noter que personne ne sera refusé pour manque de fond, mais nous suggérons fortement de donner un montant selon vos moyens; sachez que le prix d'entrée permet de payer la salle ainsi que de rémunérer nos artistes et soutenir l'organisation TEK. **Nous comptons que sur les revenus de la billetterie, aucun argent n'est fait sur la vente d'alcool lors de cette soirée.**

Montant de base suggéré _ À noter que personne ne sera refusé pour manque de fond, mais nous suggérons fortement de donner un montant selon vos moyens; sachez que le prix d'entrée permet de payer la salle ainsi que de rémunérer nos artistes et soutenir l'organisation TEK. **Nous comptons que sur les revenus de la billetterie, aucun argent n'est fait sur la vente d'alcool lors de cette soirée.**

Plus de détails...