Volleyball Québec (Attaque ta Saison !)

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Volleyball Québec (Attaque ta Saison !)

La Tournée Attaque ta Saison ! Édition 2026

Clinique Jeunesse (Sherbrooke) - 17 mai 2026
100 $

Billet Early Bird
📍 Sherbeach (Parc Atto Beaver), de 9h à 16h. Inclut un chandail par participant, match d'exhibition, atelier et prix de présence !

Clinique Jeunesse (Montréal) - 18 mai 2026
100 $

Billet Early Bird
📍 Plage Celtique, de 9h à 16h. Inclut un chandail par participant, match d'exhibition, atelier et prix de présence !

Clinique Adulte (Montréal) - 18 mai 2026
75 $

Billet Early Bird
📍 Plage Celtique, de 17h à 20h.

Clinique Jeunesse (Québec) - 23 mai 2026
100 $

Billet Early Bird
📍 Académie ProBeach (Parc Dollard-des-Ormeaux), de 9h à 16h. Inclut un chandail par participant, match d'exhibition, atelier et prix de présence !

Clinique Adulte (Québec) - 23 mai 2026
75 $

Billet Early Bird
📍 Académie ProBeach (Parc Dollard-des-Ormeaux), de 17h à 20h.

Clinique Jeunesse (Trois-Rivières) - 24 mai 2026
100 $

Billet Early Bird
📍 Académie ProBeach (École Chavigny), de 9h à 16h. Inclut un chandail par participant, match d'exhibition, atelier et prix de présence !

Clinique Adulte (Trois-Rivière) - 24 mai 2026
75 $

Billet Early Bird
📍 Académie ProBeach (École Chavigny), de 17h à 20h.

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