La Tournée Attaque ta Saison ! Édition 2026

Organisé par
Billet Early Bird
📍 Sherbeach (Parc Atto Beaver), de 9h à 16h. Inclut un chandail par participant, match d'exhibition, atelier et prix de présence !
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📍 Plage Celtique, de 9h à 16h. Inclut un chandail par participant, match d'exhibition, atelier et prix de présence !
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📍 Plage Celtique, de 17h à 20h.
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📍 Académie ProBeach (Parc Dollard-des-Ormeaux), de 9h à 16h. Inclut un chandail par participant, match d'exhibition, atelier et prix de présence !
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📍 Académie ProBeach (Parc Dollard-des-Ormeaux), de 17h à 20h.
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📍 Académie ProBeach (École Chavigny), de 9h à 16h. Inclut un chandail par participant, match d'exhibition, atelier et prix de présence !
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📍 Académie ProBeach (École Chavigny), de 17h à 20h.
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