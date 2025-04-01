eventClosed

La tournée de classes

250 Rue Gamelin

Gatineau, QC J8Y 1W9, Canada

addExtraDonation

$

Forfait #1
CA$75
6 bouchées concoctées par nos chefs de la région ainsi que quelques surprises!
Forfait #2
CA$100
6 bouchées concoctées par nos chefs de la région, 6 verres de vin en format dégustation ainsi que quelques surprises!

common:zeffyTipDisclaimerTicketing