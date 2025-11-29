La Virée des Monts

Organisé par

La Virée des Monts

À propos de cet événement

La virée des monts 2026 4ième édition

1 route de l'aéroport

Saint-Honoré, QC, G0V 1L0

La Total, samedi 95 km et dimanche 50 km
189,70 $

Votre inscription à la Total inclut également un emplacement de camping sur le site, le souper du samedi soir et le déjeuner du dimanche matin.

L'Intense, samedi 60 km et dimanche 50 km
189,70 $

Votre inscription inclut également un emplacement de camping sur le site, le souper du samedi soir et le déjeuner du dimanche matin.

Le Défi, samedi parcours de 95 Km
143,71 $

Votre inscription au Défi du samedi inclu le souper en soirée et un emplacement de camping sur le site.

L'Engagé, samedi parcours de 60Km
143,71 $

L'inscription à l'engagé pour la journée du samedi seulement (60km ) inclut le souper du samedi soir et un emplacement de camping sur le site.

Initiation Dimanche 50/50
57,49 $

L'inscription du dimanche est une initiation au vélo de gravel. Appelé la 50/50 qui propose un parcours de 50km au coût de $50 + taxes. Une belle occasion pour une familiarisation à un évènement de vélo de Gravel.
Exclu le brunch du dimanche matin.

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