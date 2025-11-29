La virée des monts 2026 4ième édition

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À propos de cet événement
Votre inscription à la Total inclut également un emplacement de camping sur le site, le souper du samedi soir et le déjeuner du dimanche matin.
Votre inscription inclut également un emplacement de camping sur le site, le souper du samedi soir et le déjeuner du dimanche matin.
Votre inscription au Défi du samedi inclu le souper en soirée et un emplacement de camping sur le site.
L'inscription à l'engagé pour la journée du samedi seulement (60km ) inclut le souper du samedi soir et un emplacement de camping sur le site.
L'inscription du dimanche est une initiation au vélo de gravel. Appelé la 50/50 qui propose un parcours de 50km au coût de $50 + taxes. Une belle occasion pour une familiarisation à un évènement de vélo de Gravel.
Exclu le brunch du dimanche matin.
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