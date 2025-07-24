ZONE D'ENTRETIEN ET LOCATION DE LAMES

Offert par
Ce service s’adresse aux patineurs qui veulent préparer une lame neuve.
Service de mise en forme du berceau et ajustement de la banane:
Préparer une lame neuve pour la glace ne se résume pas à l’aiguiser. Pour qu’elle offre une performance optimale, elle doit être profilée et ajustée avec précision.
Mise en forme du berceau:
Le berceau, c’est l’arrondi (le rayon) qu’on donne à la lame sur toute sa longueur.
Une lame neuve est droite : nous y créons un rayon spécifique (ex. : 9 m, 10 m, 11 m…) qui influence :
– la stabilité en ligne droite
– la capacité à virer rapidement
– la qualité de glisse et la fluidité du mouvement.
Le choix du rayon dépend du niveau, du poids et du style de patinage de l’athlète.
Ajustement de la banane
La banane est le léger désaxement latéral appliqué à la lame, souvent vers l’intérieur du virage.
Ce réglage permet :
Un meilleur contrôle dans les virages.
Une transition plus efficace entre les appuis.
Un gain de précision.
L’angle de la banane est ajusté selon les recommandations de l’entraîneur.
Procédure à suivre :
Les patins seront disponibles au même endroit lors de la prochaine pratique.
Merci de votre collaboration et bon entraînement !
📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy
Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.
👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".
C’est la torsion latérale du tube, qui permet à la lame de bien épouser la glace dans les virages.
Un bon ajustement de la courbe permet :
– Une meilleure prise d’appui
– Un meilleur contact glace-lame
– Un gain en stabilité dans les virages
– Analyse de la lame
– Reprofilage du berceau
– Ajustement ou correction de la courbe (banane)
– Alignement de base si nécessaire
Recommandation :
Vous ne savez pas si vos lames en ont besoin?
Faites-les évaluer par votre entraîneur!
Procédure à suivre :
Le berceau, c’est la forme de la lame vue de côté. C’est le rayon (ou la combinaison de rayons) qui détermine comment la lame glisse, tourne et réagit sous la pression.
En général :
Une lame plus arrondie (rayon plus petit) facilite les virages, Une lame plus plate (rayon plus grand) offre plus de glisse, de stabilité et demande plus de puissance.
Dans la plupart des cas, on utilise aujourd’hui des berceaux progressifs, où le rayon varie d’un bout à l’autre de la lame pour s’adapter à différentes phases du mouvement.
La fabrication d’un berceau se fait à l’aide de gabarits spécialisés ou manuellement, selon l'expertise.
Recommandation : Pour une performance constante, une vérification complète du berceau et de la courbe est recommandée deux fois par année, soit en début de saison et avant championnats fin d'année.
Procédure à suivre :
La courbe, aussi appelée banane, est une légère torsion du tube de la lame vers l’intérieur du virage.
Elle permet de :
Garder le maximum de contact avec la glace,
Favoriser les virages serrés,
Améliorer le contrôle et l’équilibre dans les courbes.
Une courbe trop prononcée peut nuire à la glisse, tandis qu’une courbe trop faible limite l’accroche dans les virages.
L’ajustement doit donc être fait en harmonie avec le berceau, selon le niveau et le style du patineur.
Le club met à disposition un service de location de clap pour une journée ou pour la durée complète d’un événement ou d’une compétition s’échelonnant sur plusieurs jours.
Cette location est offerte selon la disponibilité du matériel.
Veuillez noter qu’aucune garantie n’est offerte quant à la satisfaction de toutes les demandes.
Les réservations seront traitées selon l’ordre de réception et en fonction du nombre de claps disponibles.
À la fin de l’événement, les claps doivent impérativement être rapportés au bureau du club à la prochaine pratique de votre enfant.
*Tout retard entraînera automatiquement des frais de 10 $ de retard.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
Rapportez les lames propres et en bon état à l’entraîneur au plus tard à la date convenue.
Mentionnez si un aiguisage ou une réparation est nécessaire.
Merci de respecter les délais de retour pour permettre la redistribution à d’autres patineurs.
Faire la demande à votre entraîneur.
Les lames vous seront remises lors d’un entraînement, selon la disponibilité et la pointure.
Vous devez avoir en main votre confirmation de paiement imprimée/ formulaire.
Pour retourner les claps :
Rapportez les lames propres et en bon état à l’entraîneur.
Veuillez noter que la disponibilité des claps n’est pas garantie.
Avant toute réservation, informez-vous auprès de votre entraîneur pour connaître les disponibilités.
Les claps doivent être retournés au club après les événements, car notre inventaire est limité et ceux-ci doivent être prêtés à d'autres patineurs.
La location saisonnière vous assure l’accès à vos claps pendant toute la durée de la saison.
Le club offre un service d’aiguisage de patins pour les athlètes.
Procédure à suivre :
⏱️ Prévoir un délai de 48 h pour l’aiguisage.
📌 Dépôts acceptés les lundis et mardis.
🚫 Aucun service du vendredi au dimanche.
Merci de votre collaboration et bon entraînement !
Simplifiez-vous la vie avec notre carte d’aiguisage !
Elle comprend 10 aiguisages valides pour toute la saison, à utiliser selon vos besoins.
Procédure à suivre :
⏱️ Prévoir un délai de 48 h pour l’aiguisage.
📌 Dépôts acceptés les lundis et mardis.
🚫 Aucun service du vendredi au dimanche.
Envie d’apprendre à aiguiser vous-même vos lames?
Le CPV Cyclones offre deux formations pratiques par année pour initier les parents, bénévoles ou patineurs à l’aiguisage sécuritaire et efficace de lames de patin de vitesse.
Quand?
Une première clinique en début de saison : le 30 septembre à 18h à l'entrepôt.
Une deuxième clinique après les Fêtes le 20 janvier 2026 à 18h dans l'entrepôt.
Au programme :
Comprendre la lame et son entretien
Techniques d’aiguisage de base (à la main et sur gabarit)
Erreurs fréquentes à éviter
Démonstration et pratique supervisée
Formation accessible à tous les membres du club.
Fonctionnement:
Imprimez votre confirmation et gardez-la en main lors de la clinique comme preuve d’inscription.
Places limitées | inscription obligatoire.
*Veuillez noter : aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence sans préavis.
Merci de respecter votre engagement afin d’offrir une place à ceux qui en ont besoin.
