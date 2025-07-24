ZONE D'ENTRETIEN ET LOCATION DE LAMES

Ce service s’adresse aux patineurs qui veulent préparer une lame neuve.





Service de mise en forme du berceau et ajustement de la banane:

Préparer une lame neuve pour la glace ne se résume pas à l’aiguiser. Pour qu’elle offre une performance optimale, elle doit être profilée et ajustée avec précision.





Mise en forme du berceau:





Le berceau, c’est l’arrondi (le rayon) qu’on donne à la lame sur toute sa longueur.

Une lame neuve est droite : nous y créons un rayon spécifique (ex. : 9 m, 10 m, 11 m…) qui influence :

– la stabilité en ligne droite

– la capacité à virer rapidement

– la qualité de glisse et la fluidité du mouvement.





Le choix du rayon dépend du niveau, du poids et du style de patinage de l’athlète.





Ajustement de la banane

La banane est le léger désaxement latéral appliqué à la lame, souvent vers l’intérieur du virage.



Ce réglage permet :

Un meilleur contrôle dans les virages.





Une transition plus efficace entre les appuis.





Un gain de précision.





L’angle de la banane est ajusté selon les recommandations de l’entraîneur.

Pas sûr du bon ajustement pour votre niveau?

Demandez conseil à votre entraîneur, qui saura vous orienter selon votre progression et vos objectifs.

Procédure à suivre :

Effectuez votre paiement en ligne et imprimez votre confirmation de paiement . Inscrivez clairement le nom de l’enfant et son groupe sur la confirmation, puis glissez celle-ci dans un des patins . Déposez les patins sur le chariot prévu à cet effet dans les vestiaires, accompagnés de la confirmation dans le patin.

Les patins seront disponibles au même endroit lors de la prochaine pratique.





Merci de votre collaboration et bon entraînement !





📌 Note importante concernant le paiement sur Zeffy

Lors du règlement, la plateforme ajoute automatiquement une contribution volontaire (don) à Zeffy.

👉 Si vous ne souhaitez pas ajouter de frais supplémentaires, cliquez sur "Autre montant" et indiquez "0 $".