Lamondance Arts Society

Organisé par

Lamondance Arts Society

À propos de cet événement

Lamondance & Friends Dance Gala vol.14

2055 Purcell Way

North Vancouver, BC V7J 3H5, Canada

Pack familial (4 billets) ⭐️
145 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Conçu pour les familles et les groupes de quatre, ce forfait facilite la venue de toute la famille au théâtre. Profitez d'une expérience inoubliable ensemble à notre tarif de groupe le plus avantageux.
Billet de soutien - Le Niveau "Or"
60 $
Devenez mécène des arts. Le billet de niveau Or soutient directement l'achat et l'entretien de nos costumes professionnels et de nos scénographies complexes. Ce niveau est destiné à ceux qui souhaitent contribuer un peu plus pour assurer l'avenir de Lamondance.
Admission générale
38 $
Il s'agit de notre billet standard pour tous les amateurs de danse. Votre achat soutient directement notre mission de proposer de la danse de haute qualité à la communauté tout en maintenant l'accessibilité des arts pour tous.
Étudiant/Senior
28 $
Nous sommes fiers de proposer un tarif réduit pour les étudiants et les seniors (65+). Ce billet garantit que la prochaine génération de danseurs et nos fidèles partisans pourront continuer à vivre la magie du gala.
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