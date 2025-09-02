Lamondance & Friends Dance Gala vol.14

Conçu pour les familles et les groupes de quatre, ce forfait facilite la venue de toute la famille au théâtre. Profitez d'une expérience inoubliable ensemble à notre tarif de groupe le plus avantageux.
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Billet de soutien - Le Niveau "Or"
60 $
Devenez mécène des arts. Le billet de niveau Or soutient directement l'achat et l'entretien de nos costumes professionnels et de nos scénographies complexes. Ce niveau est destiné à ceux qui souhaitent contribuer un peu plus pour assurer l'avenir de Lamondance.
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Admission générale
38 $
Il s'agit de notre billet standard pour tous les amateurs de danse. Votre achat soutient directement notre mission de proposer de la danse de haute qualité à la communauté tout en maintenant l'accessibilité des arts pour tous.
Il s'agit de notre billet standard pour tous les amateurs de danse. Votre achat soutient directement notre mission de proposer de la danse de haute qualité à la communauté tout en maintenant l'accessibilité des arts pour tous.
Étudiant/Senior
28 $
Nous sommes fiers de proposer un tarif réduit pour les étudiants et les seniors (65+). Ce billet garantit que la prochaine génération de danseurs et nos fidèles partisans pourront continuer à vivre la magie du gala.
Nous sommes fiers de proposer un tarif réduit pour les étudiants et les seniors (65+). Ce billet garantit que la prochaine génération de danseurs et nos fidèles partisans pourront continuer à vivre la magie du gala.
Ajouter un don pour Lamondance Arts Society
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