Lampes de la pièce «Henri & Margaux»

Ensemble de lampe suspendue et d’abat-jour tirés du décor de la pièce «Henri & Margaux», création marquante du tandem Evelyne de la Chenelière / Daniel Brière (2003). Ces deux accessoires au charme rétro illumineront votre décor sous un nouveau jour!





Lampe suspendue:

Abat-jour du bas : diamètre de 18''

Abat-jour du haut: diamètre de 15''

Avec fiche électrique, fil de 50', prête à installer.





Abat jour:

Abat-jour du bas : diamètre de 18''

Abat-jour du haut: diamètre de 14''



(avec émission d’un reçu officiel de 225$)