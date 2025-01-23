AGEEI (Association Générale des Étudiants et Étudiantes en Informatique de l'UQAM)
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À propos de cet événement

Ventes fermées

Inscription aux tournois du LAN party de l'AGEEI 🎮

200 Rue Sherbrooke O

Montréal, QC H2X 1X5, Canada

1x Inscription (Tournoi de Rocket League)
Gratuit
Réservez votre place pour le tournoi de Rocket League! Tournoi Round-Robin en mode 3v3. Maximum de 6 équipes. Pour vous mettre en équipe, prenez un second billet pour inscrire votre coéquipé.r.e. Si vous venez seul.e, vous pourrez toujours vous trouver un.e coéquipié.r.e sur place.
1x Inscription (Tournoi Overcooked)
Gratuit
Réservez votre place pour le tournoi d'Overcooked! Tournoi Round-Robin en mode 2v2. Maximum de 8 équipes. Pour vous mettre en équipe, prenez un second billet pour inscrire votre coéquipé.r.e. Si vous venez seul.e, vous pourrez toujours vous trouver un.e coéquipié.r.e sur place.

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