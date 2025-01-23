Inscription aux tournois du LAN party de l'AGEEI 🎮

Réservez votre place pour le tournoi de Rocket League!
Tournoi Round-Robin en mode 3v3. Maximum de 6 équipes.
Pour vous mettre en équipe, prenez un second billet pour inscrire votre coéquipé.r.e.
Si vous venez seul.e, vous pourrez toujours vous trouver un.e coéquipié.r.e sur place.
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Tournoi Round-Robin en mode 3v3. Maximum de 6 équipes.
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1x Inscription (Tournoi Overcooked)
Gratuit
Réservez votre place pour le tournoi d'Overcooked!
Tournoi Round-Robin en mode 2v2. Maximum de 8 équipes.
Pour vous mettre en équipe, prenez un second billet pour inscrire votre coéquipé.r.e.
Si vous venez seul.e, vous pourrez toujours vous trouver un.e coéquipié.r.e sur place.
Réservez votre place pour le tournoi d'Overcooked!
Tournoi Round-Robin en mode 2v2. Maximum de 8 équipes.
Pour vous mettre en équipe, prenez un second billet pour inscrire votre coéquipé.r.e.
Si vous venez seul.e, vous pourrez toujours vous trouver un.e coéquipié.r.e sur place.
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