Inscription aux tournois du LAN party de l'AGEEI 🎮

Réservez votre place pour le tournoi de Rocket League! Tournoi Round-Robin en mode 3v3. Maximum de 6 équipes. Pour vous mettre en équipe, prenez un second billet pour inscrire votre coéquipé.r.e. Si vous venez seul.e, vous pourrez toujours vous trouver un.e coéquipié.r.e sur place.

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