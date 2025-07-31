Secondaire en spectacle (Lanaudière)

Secondaire en spectacle (Lanaudière)

LANAUDIÈRE - Inscription à Secondaire en spectacle 2025-2026

École membre de Loisir et Sport Lanaudière
517,39 $

Prix : 450 $ + 22,50$ (TPS) + 44,89 $ (TVQ) Écoles suivantes : - Écoles publiques sur le territoire de la CSS Affluents - Écoles publiques sur le territoire de la CSS Samares - Collège Saint-Sacrement - Collège Champagneur

École non membre de Loisir et Sport Lanaudière
776,08 $

Prix : 675 $ + 33,75 $ (TPS) + 67,33 $ (TVQ) Écoles suivantes : - Académie Antoine Manseau - Collège Esther-Blondin - Collège de l'Assomption

