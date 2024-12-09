Lancement de la Fondation CC4

Avec ce billet, vous bénéficiez de tous les avantages de l'Admission Générale et soutenez CC4 Konnection avec un don supplémentaire de 100$. Ce don sera utilisé pour renforcer nos initiatives technologiques inclusives, y compris des programmes éducatifs, des événements communautaires, et des projets innovants. Merci de contribuer à notre mission!

Avec ce billet, vous bénéficiez de tous les avantages de l'Admission Générale et soutenez CC4 Konnection avec un don supplémentaire de 100$. Ce don sera utilisé pour renforcer nos initiatives technologiques inclusives, y compris des programmes éducatifs, des événements communautaires, et des projets innovants. Merci de contribuer à notre mission!

Plus de détails...