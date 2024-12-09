Lancement de la Fondation CC4

Ce billet vous donne accès à une soirée exceptionnelle pour célébrer l'inauguration de CC4 Konnection. Profitez de bouchées raffinées, d’une sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que d’un programme captivant, tout en soutenant notre mission de promouvoir l’ethno-diversité dans la technologie. Votre contribution couvre tous les frais de participation à cet événement.
Admission Générale +Don d’Impact
145 $
Avec ce billet, vous bénéficiez de tous les avantages de l'Admission Générale et soutenez CC4 Konnection avec un don supplémentaire de 100$. Ce don sera utilisé pour renforcer nos initiatives technologiques inclusives, y compris des programmes éducatifs, des événements communautaires, et des projets innovants. Merci de contribuer à notre mission!
Admission Générale + Don Visionnaire
500 $
C'est un billet groupe, il inclut 3 billets
Rejoignez-nous en tant que visionnaire en choisissant ce billet! En plus de l'accès complet à l'événement pour 3 personnes (bouchées, boissons et programme), vous faites un don significatif de 365$ pour soutenir directement nos initiatives technologiques et éducatives. Votre générosité aidera à construire un avenir numérique équitable et à offrir des opportunités aux communautés sous-représentées.
Ajouter un don pour Fondation CC4 Konnection
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!