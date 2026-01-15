Lancement de la programmation des JPQ

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À propos de cet événement
Votre billet inclut :
✨ L’accès exclusif à la soirée de lancement de la programmation 2026
🚀 Les annonces officielles et dévoilements en primeur
🍸 Une consommation incluse
🥂 Des bouchées
💬 Une occasion privilégiée d’échanger avec des membres, partenaires, jeunes professionnels et acteur·trice·s du milieu philanthropique
Détails fiscaux
Valeur du reçu d'impôt : 25.45$
Taxes : 6,60$
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✨ L’accès exclusif à la soirée de lancement de la programmation 2026
🚀 Les annonces officielles et dévoilements en primeur
🍸 Une consommation incluse
🥂 Des bouchées
💬 Une occasion privilégiée d’échanger avec des membres, partenaires, jeunes professionnels et acteur·trice·s du milieu philanthropique
Détails fiscaux
Valeur du reçu d'impôt : 40.95$
Taxes : 6.60$
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