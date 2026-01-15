Jeunes Philanthropes Du Québec

Organisé par

Jeunes Philanthropes Du Québec

À propos de cet événement

Lancement de la programmation des JPQ

150 Rue des Commandeurs

Lévis, QC G6V 8M6, Canada

35 ans- | Taxes Incluses
76,06 $

Votre billet inclut :

L’accès exclusif à la soirée de lancement de la programmation 2026
🚀 Les annonces officielles et dévoilements en primeur
🍸 Une consommation incluse
🥂 Des bouchées
💬 Une occasion privilégiée d’échanger avec des membres, partenaires, jeunes professionnels et acteur·trice·s du milieu philanthropique


Détails fiscaux
Valeur du reçu d'impôt : 25.45$
Taxes : 6,60$

36 ans+ | Taxes Incluses
91,60 $

Votre billet inclut :

L’accès exclusif à la soirée de lancement de la programmation 2026
🚀 Les annonces officielles et dévoilements en primeur
🍸 Une consommation incluse
🥂 Des bouchées
💬 Une occasion privilégiée d’échanger avec des membres, partenaires, jeunes professionnels et acteur·trice·s du milieu philanthropique


Détails fiscaux
Valeur du reçu d'impôt : 40.95$
Taxes : 6.60$

Ajouter un don pour Jeunes Philanthropes Du Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!