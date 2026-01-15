Lancement de la programmation des JPQ

Votre billet inclut :

✨ L’accès exclusif à la soirée de lancement de la programmation 2026

🚀 Les annonces officielles et dévoilements en primeur

🍸 Une consommation incluse

🥂 Des bouchées

💬 Une occasion privilégiée d’échanger avec des membres, partenaires, jeunes professionnels et acteur·trice·s du milieu philanthropique



Détails fiscaux

Valeur du reçu d'impôt : 25.45$

Taxes : 6,60$