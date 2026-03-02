Lancement de la tournée des Nouveaux Récits - 2e édition

Votre billet vous donne accès au lancement officiel de la 2e édition de la Tournée des Nouveaux Récits.





Vous assisterez à la présentation du bilan de la première année ainsi qu’aux orientations qui guideront la suite de l’aventure.





La soirée inclut un apéro convivial, avec petites bouchées et consommation servies sur place, ainsi que la participation à la Fresque des Nouveaux Récits, un atelier collaboratif pour réfléchir, échanger et coécrire ensemble la prochaine étape.