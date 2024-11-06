Lancement de la TROC-Communauté... pour les nouvelles directions
Lancement de la TROC-Communauté... pour les nouvelles direct
free
Lors du récapitulatif de l’adhésion, il vous sera demandé si vous souhaitez soutenir la plateforme en y ajoutant un montant supplémentaire.
N’oubliez pas qu’il est possible de sélectionner « Autre » et d’y inscrire une contribution à « 0 $ » si vous désirez ne payer aucun frais.
Merci pour votre participation!
Lors du récapitulatif de l’adhésion, il vous sera demandé si vous souhaitez soutenir la plateforme en y ajoutant un montant supplémentaire.
N’oubliez pas qu’il est possible de sélectionner « Autre » et d’y inscrire une contribution à « 0 $ » si vous désirez ne payer aucun frais.
Merci pour votre participation!