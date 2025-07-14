GROBEC

Lancement du parcours pagayable de la boucle du lac William + pêche aux déchets

1ere Avenue

Saint-Ferdinand, QC G0N 1N0, Canada

Départ 13h - Je n'ai pas mon embarcation + guidé
Gratuit

Je souhaite participer à l'activité, en empruntant une embarcation (canot), avec le groupe guidé par un expert en canot.

Départ 13h - J'ai mon embarcation + guidé
Gratuit

Je souhaite participer à l'activité, avec mon embarcation, avec le groupe guidé.

Départ 13h: Je n'ai pas mon embarcation + non guidé
Gratuit

Je souhaite participer à l'activité, en empruntant une embarcation (planche à pagaie), de façon autonome, sans le groupe guidé.

Départ 13h: J'ai mon embarcation + non guidé
Gratuit

Je souhaite participer à l'activité, avec mon embarcation, de façon autonome, sans le groupe guidé.

Départ 15h - Je n'ai pas mon embarcation + guidé
Gratuit

Je souhaite participer à l'activité, en empruntant une embarcation (canot), avec le groupe guidé par un expert en canot.

Départ 15h: Je n'ai pas mon embarcation + non guidé
Gratuit

Je souhaite participer à l'activité, en empruntant une embarcation (planche à pagaie), de façon autonome, sans le groupe guidé.

Départ 15h: J'ai mon embarcation + non guidé
Gratuit

Je souhaite participer à l'activité, avec mon embarcation, de façon autonome, sans le groupe guidé.

Départ 15h - Je n'ai pas mon embarcation + guidé
Gratuit

Je souhaite participer à l'activité, en empruntant une embarcation (canot), avec le groupe guidé par un expert en canot.

